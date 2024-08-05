https://ria.ru/20240805/kompensatsija-1964142855.html

Гладков рассказал о помощи многодетным из сел с ограниченным въездом

Гладков рассказал о помощи многодетным из сел с ограниченным въездом - РИА Новости, 05.08.2024

Гладков рассказал о помощи многодетным из сел с ограниченным въездом

Власти Белгородской области приняли решение об увеличении до 40 тысяч рублей суммы частичной компенсации за аренду жилья для многодетных семей из населённых... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:11

2024-08-05T13:11

2024-08-05T13:11

белгородская область

жилье

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

компенсации

социальные выплаты

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БЕЛГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение об увеличении до 40 тысяч рублей суммы частичной компенсации за аренду жилья для многодетных семей из населённых пунктов, куда ограничен въезд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков объявил о повышении частичной компенсации за аренду жилья до 20 тысяч для семей и 30 тысяч рублей для многодетных, у которых разрушено жильё в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в 14 населённых пунктах, куда ограничен въезд. В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова предложила увеличить сумму, выделяемую на аренду жилья для многодетных семей из приграничных населенных пунктов, куда ограничен въезд, до 40 тысяч рублей. "Решение принимаем. Увеличение проводим соответственно до 20 тысяч и 40 тысяч рублей для многодетных семей. У нас за весь период времени уже около 200 миллионов рублей выплачено, это более 1,2 тысячи семей. Те обязательства, которые берем на себя, должны быть выполнены", — сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Помимо этого, губернатор поручил в течение двух недель завершить выплаты по 10 тысяч рублей для жителей шести населённых пунктов из 14, в которые с 23 июля ограничен въезд. Речь идёт о селе Вергилёвка и хуторе Валковский Белгородского района, селе Богун-Городок Борисовского района, а также сёлах Демидовка, Поповка и Прилесье Краснояружского района. Жители ещё восьми населённых пунктов данную выплату уже получили. Гладков поручил обеспечить принятие всех необходимых мер, чтобы в течение двух недель выплатить жителям шести сёл по 10 тысяч рублей должны быть завершены". По решению оперативного штаба Белгородской области с 23 июля ограничен въезд в 14 населённых пунктов, где складывается сложная оперативная обстановка. Для оказания поддержки жителям этих населённых пунктов предоставляется ежемесячная выплата на аренду жилья.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, компенсации, социальные выплаты