Рейтинг@Mail.ru
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 05.08.2024 (обновлено: 15:23 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kolyma-1964159549.html
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту - РИА Новости, 05.08.2024
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:52
2024-08-05T15:23
происшествия
украина
россия
магадан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964160183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5220b4658a7c92faacd548db891e349.jpg
МОСКВА/МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. &quot;Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге, суд признал &quot;диванного&quot; экстремиста виновным по части 2 статьи 280 УК РФ и приговорил к двум годам колонии с трехлетним запретом на интернет-деятельность&quot;, - сообщил собеседник агентства.Источник сообщил, что задержанием и разработкой 42-летнего предателя занимались сотрудники Магаданской погранслужбы ФСБ России, предоставив РИА Новости видео задержания. Позже СУ СК по региону уточнило, что обвиняемый неоднократно с 1 октября по 30 декабря 2023 года на одном из новостных каналов размещал комментарии, "содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма". По данным источника агентства, приговор Ткаченко был оглашен 23 июля в Магаданском городском суде.
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949563028.html
https://ria.ru/20240716/osetija-1960027666.html
украина
россия
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Магадана, призывавшего через Telegram "уничтожать русских"
Житель Магадана Андрей Ткаченко, поддерживавший Украину и призывавший через Telegram "уничтожать русских", получил два года колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. На видео - задержание 42-летнего мужчины, кадры также предоставил источник.
2024-08-05T13:52
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964160183_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e781832f4904543b2c1d988ebffab17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту

"Диванный" экстремист из Магадана получил 2 года за призывы уничтожать русских

Читать ria.ru в
МОСКВА/МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
«

"Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге, суд признал "диванного" экстремиста виновным по части 2 статьи 280 УК РФ и приговорил к двум годам колонии с трехлетним запретом на интернет-деятельность", - сообщил собеседник агентства.

Источник сообщил, что задержанием и разработкой 42-летнего предателя занимались сотрудники Магаданской погранслужбы ФСБ России, предоставив РИА Новости видео задержания.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму
31 мая, 08:19
Позже СУ СК по региону уточнило, что обвиняемый неоднократно с 1 октября по 30 декабря 2023 года на одном из новостных каналов размещал комментарии, "содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма".
По данным источника агентства, приговор Ткаченко был оглашен 23 июля в Магаданском городском суде.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Жителя Владикавказа заподозрили в призывах к терроризму и убийствам
16 июля, 14:37
 
ПроисшествияУкраинаРоссияМагаданФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала