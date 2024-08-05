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На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту

На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту - РИА Новости, 05.08.2024

На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту

Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:52

2024-08-05T13:52

2024-08-05T15:23

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МОСКВА/МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге, суд признал "диванного" экстремиста виновным по части 2 статьи 280 УК РФ и приговорил к двум годам колонии с трехлетним запретом на интернет-деятельность", - сообщил собеседник агентства.Источник сообщил, что задержанием и разработкой 42-летнего предателя занимались сотрудники Магаданской погранслужбы ФСБ России, предоставив РИА Новости видео задержания. Позже СУ СК по региону уточнило, что обвиняемый неоднократно с 1 октября по 30 декабря 2023 года на одном из новостных каналов размещал комментарии, "содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма". По данным источника агентства, приговор Ткаченко был оглашен 23 июля в Магаданском городском суде.

https://ria.ru/20240531/kriminal-1949563028.html

https://ria.ru/20240716/osetija-1960027666.html

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Задержание жителя Магадана, призывавшего через Telegram "уничтожать русских" Житель Магадана Андрей Ткаченко, поддерживавший Украину и призывавший через Telegram "уничтожать русских", получил два года колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. На видео - задержание 42-летнего мужчины, кадры также предоставил источник. 2024-08-05T13:52 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, украина, россия, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)