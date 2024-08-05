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На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту - РИА Новости, 05.08.2024
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:52
2024-08-05T13:52
2024-08-05T15:23
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МОСКВА/МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram "уничтожать русских", приговорен к двум годам колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге, суд признал "диванного" экстремиста виновным по части 2 статьи 280 УК РФ и приговорил к двум годам колонии с трехлетним запретом на интернет-деятельность", - сообщил собеседник агентства.Источник сообщил, что задержанием и разработкой 42-летнего предателя занимались сотрудники Магаданской погранслужбы ФСБ России, предоставив РИА Новости видео задержания. Позже СУ СК по региону уточнило, что обвиняемый неоднократно с 1 октября по 30 декабря 2023 года на одном из новостных каналов размещал комментарии, "содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма". По данным источника агентства, приговор Ткаченко был оглашен 23 июля в Магаданском городском суде.
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949563028.html
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Задержание жителя Магадана, призывавшего через Telegram "уничтожать русских"
Житель Магадана Андрей Ткаченко, поддерживавший Украину и призывавший через Telegram "уничтожать русских", получил два года колонии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
На видео - задержание 42-летнего мужчины, кадры также предоставил источник.
2024-08-05T13:52
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происшествия, украина, россия, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
"Диванный" экстремист из Магадана получил 2 года за призывы уничтожать русских