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Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР - РИА Новости, 05.08.2024
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19:29 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/kndr-1964262139.html
Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР
Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР - РИА Новости, 05.08.2024
Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал страны в связи с политикой США по передачей ядерного оружия РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:29
2024-08-05T19:29
в мире
сша
пхеньян
вашингтон (штат)
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал страны в связи с политикой США по передачей ядерного оружия в распоряжение своих союзников, сообщило агентство ЦТАК. "Если оглянуться на последние 5 лет, то не было такого времени, когда к военным акциям, проводившимся США против Корейской Народно-Демократической Республики, не примешивались бы концепция (использования - ред.) ядерного (оружия- ред.). И теперь дело дошло до такой опасной грани, что и страны-сателлиты тоже имеют в своем распоряжении ядерное оружие США", - приводит агентство слова Ким Чен Ына на церемонии передачи в войска новых тактических ракетных комплексов. Северокорейский лидер добавил, что в такой обстановке процесс наращивания могущества вооруженных сил КНДР и развития самостоятельной оборонной промышленности, служащей их надежной опорой, должен продолжаться ускоренными темпами. Церемония передачи пограничным военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет состоялась накануне в Пхеньяне. Ким Чен Ын, как сообщается, осмотрел пусковые установки и произнес перед собравшимися историческую речь. Он отметил, что характер союзнических отношений под руководством США меняется в сторону военного блока, основанного на ядерном оружии, в связи с чем военная обстановка вокруг КНДР находится на грани стратегических и серьезных структурных изменений. Это, по его словам, не позволяет КНДР довольствоваться имеющимся сейчас уровнем силы сдерживания войны, поскольку гарантия подлинного мира заключается в создании мощной силы. Ким Чен Ын указал на то, что более чем 30-летняя история отношений с США подвела КНДР к выводу, что будучи готовыми и к диалогу, и к противостоянию, необходимо более основательно готовится к противостоянию, и этой базовой позиции Пхеньян продолжит придерживаться и в дальнейшем. По его словам, КНДР не возлагает каких-либо надежд на отдельные администрации в Вашингтоне, которые приходят к власти на несколько лет и уходят, и воспринимает США как враждебное государство, с которым и наши потомки должны будут жить из поколения в поколение. В этой связи лидер КНДР указал на необходимость обладать возможностями, позволяющими проактивно реагировать не только на различные угрозы, которым его страну сейчас подвергают США, но и на новые и перспективную угрозы безопасности, с которыми северокорейские жители будут сталкиваться в будущем. КНДР уже создала государственную систему ядерных вооруженных сил, способную немедленно реагировать на любые угрожающие действия вражеских стран-обладателей ядерного оружия, но резко меняющаяся глобальная обстановка в области безопасности и безрассудное расширение системы военных блоков под руководством США будет вынуждать Пхеньян наращивать ядерные силы, пояснил Ким Чен Ын. "Пока против нас не прекратятся ядерные угрозы, пока существуют империалистические силы, которые считают ядерное оружие средством выживания для своей тирании, не может быть ни малейшего застоя, ни передышки на пути к укреплению сил сдерживания ядерной войны", - подчеркнул он. Лидер КНДР также сказал, что в случае продолжения попыток нанести ущерб безопасности региона США могут спровоцировать роковые последствия для собственной безопасности. По его утверждению, КНДР "в как можно кратчайшие сроки" подготовит более совершенные ядерные возможности, продолжая при этом вести линию на параллельное развитие ядерных сил, чтобы эффективно противостоять "ядерному шантажу" и выделять больше инвестиций на экономическое развитии и улучшение благосостояния народа.
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, пхеньян, вашингтон (штат), ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, США, Пхеньян, Вашингтон (штат), Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал страны в связи с политикой США по передачей ядерного оружия в распоряжение своих союзников, сообщило агентство ЦТАК.
"Если оглянуться на последние 5 лет, то не было такого времени, когда к военным акциям, проводившимся США против Корейской Народно-Демократической Республики, не примешивались бы концепция (использования - ред.) ядерного (оружия- ред.). И теперь дело дошло до такой опасной грани, что и страны-сателлиты тоже имеют в своем распоряжении ядерное оружие США", - приводит агентство слова Ким Чен Ына на церемонии передачи в войска новых тактических ракетных комплексов.
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Северокорейский лидер добавил, что в такой обстановке процесс наращивания могущества вооруженных сил КНДР и развития самостоятельной оборонной промышленности, служащей их надежной опорой, должен продолжаться ускоренными темпами.
Церемония передачи пограничным военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет состоялась накануне в Пхеньяне. Ким Чен Ын, как сообщается, осмотрел пусковые установки и произнес перед собравшимися историческую речь.
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Он отметил, что характер союзнических отношений под руководством США меняется в сторону военного блока, основанного на ядерном оружии, в связи с чем военная обстановка вокруг КНДР находится на грани стратегических и серьезных структурных изменений. Это, по его словам, не позволяет КНДР довольствоваться имеющимся сейчас уровнем силы сдерживания войны, поскольку гарантия подлинного мира заключается в создании мощной силы.
Ким Чен Ын указал на то, что более чем 30-летняя история отношений с США подвела КНДР к выводу, что будучи готовыми и к диалогу, и к противостоянию, необходимо более основательно готовится к противостоянию, и этой базовой позиции Пхеньян продолжит придерживаться и в дальнейшем. По его словам, КНДР не возлагает каких-либо надежд на отдельные администрации в Вашингтоне, которые приходят к власти на несколько лет и уходят, и воспринимает США как враждебное государство, с которым и наши потомки должны будут жить из поколения в поколение.
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В этой связи лидер КНДР указал на необходимость обладать возможностями, позволяющими проактивно реагировать не только на различные угрозы, которым его страну сейчас подвергают США, но и на новые и перспективную угрозы безопасности, с которыми северокорейские жители будут сталкиваться в будущем.
КНДР уже создала государственную систему ядерных вооруженных сил, способную немедленно реагировать на любые угрожающие действия вражеских стран-обладателей ядерного оружия, но резко меняющаяся глобальная обстановка в области безопасности и безрассудное расширение системы военных блоков под руководством США будет вынуждать Пхеньян наращивать ядерные силы, пояснил Ким Чен Ын.
"Пока против нас не прекратятся ядерные угрозы, пока существуют империалистические силы, которые считают ядерное оружие средством выживания для своей тирании, не может быть ни малейшего застоя, ни передышки на пути к укреплению сил сдерживания ядерной войны", - подчеркнул он.
Лидер КНДР также сказал, что в случае продолжения попыток нанести ущерб безопасности региона США могут спровоцировать роковые последствия для собственной безопасности. По его утверждению, КНДР "в как можно кратчайшие сроки" подготовит более совершенные ядерные возможности, продолжая при этом вести линию на параллельное развитие ядерных сил, чтобы эффективно противостоять "ядерному шантажу" и выделять больше инвестиций на экономическое развитии и улучшение благосостояния народа.
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