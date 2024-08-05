Рейтинг@Mail.ru
В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 05.08.2024 (обновлено: 10:21 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kndr-1964056470.html
В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок
В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок - РИА Новости, 05.08.2024
В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок
Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:49
2024-08-05T10:21
пхеньян
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964083209_212:0:790:325_1920x0_80_0_0_13d3a1c0cc824656900561dd16db2efa.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Демонстрируя неистощимое развитие обороноспособности государства... и огромный скачок модернизации сильной армии, в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония проводилась при участии председателя КНДР Ким Чен Ына. Он осмотрел новые баллистические ракеты перед началом мероприятия.
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962634148.html
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964083209_284:0:717:325_1920x0_80_0_0_c048becc4f1ff5d34fc2299deaaa3466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Пхеньян, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок

ЦТАК: погранвойска КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет

© Фото : KCNAЦеремония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР
Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : KCNA
Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Демонстрируя неистощимое развитие обороноспособности государства... и огромный скачок модернизации сильной армии, в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - говорится в сообщении.
Воздушные шары, обнаруженные с наблюдательного поста в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
СМИ: конфликт КНДР и Южной Кореи обойдется в четыре триллиона долларов
29 июля, 11:24
Отмечается, что церемония проводилась при участии председателя КНДР Ким Чен Ына. Он осмотрел новые баллистические ракеты перед началом мероприятия.
© Фото : KCNAКим Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам КНДР пусковых установок для ракет
Ким Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам КНДР пусковых установок для ракет - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : KCNA
Ким Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам КНДР пусковых установок для ракет
 
ПхеньянКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала