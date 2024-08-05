https://ria.ru/20240805/kndr-1964056470.html

В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок

В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок - РИА Новости, 05.08.2024

В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок

Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:49

2024-08-05T05:49

2024-08-05T10:21

пхеньян

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Демонстрируя неистощимое развитие обороноспособности государства... и огромный скачок модернизации сильной армии, в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония проводилась при участии председателя КНДР Ким Чен Ына. Он осмотрел новые баллистические ракеты перед началом мероприятия.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962634148.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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пхеньян, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)