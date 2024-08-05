В КНДР погранвойскам передали 250 пусковых установок
ЦТАК: погранвойска КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет
© Фото : KCNAЦеремония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР
© Фото : KCNA
Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Церемония передачи пограничным передовым военным частям 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет прошла в КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Демонстрируя неистощимое развитие обороноспособности государства... и огромный скачок модернизации сильной армии, в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония проводилась при участии председателя КНДР Ким Чен Ына. Он осмотрел новые баллистические ракеты перед началом мероприятия.
© Фото : KCNAКим Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам КНДР пусковых установок для ракет
© Фото : KCNA
Ким Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам КНДР пусковых установок для ракет