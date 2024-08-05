https://ria.ru/20240805/klin-1964248608.html

Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года

Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года - РИА Новости, 05.08.2024

Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года

В городском округе Клин Московской области до конца 2025 года планируется восстановить молочную ферму с поголовьем 400 голов крупного и мелкого рогатого скота,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:22

2024-08-05T18:22

2024-08-05T18:23

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В городском округе Клин Московской области до конца 2025 года планируется восстановить молочную ферму с поголовьем 400 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также создать собственную кормовую базу, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Там отметили, что данный инвестиционный проект будет осуществляться крестьянским фермерским хозяйством "Сияние" на земельном участке площадью 2,5 гектара. "Хозяйство будет работать как "умная экоферма" с производством молочной продукции, органического мяса, овощей и злаков. Основная цель проекта - обеспечить граждан здоровыми и безопасными продуктами молочного производства", - говорится в сообщении. Кроме того, на первом этапе планируется закупить 50 племенных дойных коров, с последующим увеличением поголовья до 400. Инвестиции в проект составят около 13 миллионов рублей, а количество создаваемых рабочих мест будет достигать 8. Создание данной фермы позволит производить 216 тысяч литров молока и 4,7 тысячи килограммов мяса в год на первом этапе реализации.

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Артем Смирнов

клин, московская область (подмосковье), коровы