https://ria.ru/20240805/klin-1964248608.html
Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года
Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года - РИА Новости, 05.08.2024
Молочную ферму восстановят в Клину до конца 2025 года
В городском округе Клин Московской области до конца 2025 года планируется восстановить молочную ферму с поголовьем 400 голов крупного и мелкого рогатого скота,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:22
2024-08-05T18:22
2024-08-05T18:23
новости подмосковья
клин
московская область (подмосковье)
коровы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_62017d5f07ddd5417c57e2aed03e443b.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В городском округе Клин Московской области до конца 2025 года планируется восстановить молочную ферму с поголовьем 400 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также создать собственную кормовую базу, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Там отметили, что данный инвестиционный проект будет осуществляться крестьянским фермерским хозяйством "Сияние" на земельном участке площадью 2,5 гектара. "Хозяйство будет работать как "умная экоферма" с производством молочной продукции, органического мяса, овощей и злаков. Основная цель проекта - обеспечить граждан здоровыми и безопасными продуктами молочного производства", - говорится в сообщении. Кроме того, на первом этапе планируется закупить 50 племенных дойных коров, с последующим увеличением поголовья до 400. Инвестиции в проект составят около 13 миллионов рублей, а количество создаваемых рабочих мест будет достигать 8. Создание данной фермы позволит производить 216 тысяч литров молока и 4,7 тысячи килограммов мяса в год на первом этапе реализации.
https://ria.ru/20240805/festival-1964242979.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184335_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b87f9d94508c7bce3d816e4c399eee12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клин, московская область (подмосковье), коровы
Новости Подмосковья, Клин, Московская область (Подмосковье), коровы
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В городском округе Клин Московской области до конца 2025 года планируется восстановить молочную ферму с поголовьем 400 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также создать собственную кормовую базу, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Там отметили, что данный инвестиционный проект будет осуществляться крестьянским фермерским хозяйством "Сияние" на земельном участке площадью 2,5 гектара.
"Хозяйство будет работать как "умная экоферма" с производством молочной продукции, органического мяса, овощей и злаков. Основная цель проекта - обеспечить граждан здоровыми и безопасными продуктами молочного производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на первом этапе планируется закупить 50 племенных дойных коров
, с последующим увеличением поголовья до 400. Инвестиции в проект составят около 13 миллионов рублей, а количество создаваемых рабочих мест будет достигать 8.
Создание данной фермы позволит производить 216 тысяч литров молока и 4,7 тысячи килограммов мяса в год на первом этапе реализации.