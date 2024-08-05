https://ria.ru/20240805/kkhin_yi-1964062898.html

Кхин Йи: Мьянма просит Россию совместно бороться с терроризмом в стране

Кхин Йи: Мьянма просит Россию совместно бороться с терроризмом в стране - РИА Новости, 05.08.2024

Кхин Йи: Мьянма просит Россию совместно бороться с терроризмом в стране

В июне 2024 года крупнейшая партия Республики Союз Мьянма, USDP (Союзная партия солидарности и развития), подписала соглашение о сотрудничестве с партией... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:00

2024-08-05T09:00

2024-08-05T09:00

интервью

мьянма

единая россия

россия

владивосток

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В июне 2024 года крупнейшая партия Республики Союз Мьянма, USDP (Союзная партия солидарности и развития), подписала соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Как заявил в интервью РИА Новости председатель партии Кхин Йи, стороны договорились развивать совместную деятельность по таким направлениям, как построение нового миропорядка, а также борьба с западным неоколониализмом и односторонними санкциями. Глава партии рассказал о подготовке его страны к возможным всеобщим выборам, а также призвал Россию признать внутренний вооруженный конфликт в Мьянме проявлением терроризма и поддержать власти страны в борьбе с ним – через российские антитеррористические ведомства и политическое сотрудничество с "Единой Россией". Беседовала Ульяна Мирошкина.– В июне этого года ваша партия подписала соглашение о сотрудничестве с российской партией "Единая Россия" во Владивостоке. Расскажите, пожалуйста, какие у вас могут быть общие цели в сотрудничестве с ЕР? В каких стремлениях, взглядах на мир вы схожи?– Первый вопрос касается того, какие общие цели мы ставили совместно с партией "Единая Россия" на момент заключения соглашения. Отвечая на этот вопрос, стоит сказать, что между нашими партиями есть очень много общих целей. Но чтобы сэкономить ваше время, я хотел бы рассказать о самых главных позициях. Наша первая общая цель заключается в том, что мы решительно против неоколонизаторских режимов со стороны Запада. И наша партия, и "Единая Россия" выступают против этого. Таким образом, наша общая цель состоит в том, чтобы в мире не существовало неоколониализма. Но это не единственная наша цель в этом направлении. У нас также есть единое понимание того, что, собственно, заключает в себе термин "неоколониализм". Если обратиться к истории, раньше те страны, которые имели мощные вооружение силы, технологии и имущество, занимались колонизацией других, более слабых государств. С развитием цивилизации сильные страны прекратили делать это, однако лишь на поверхности. Теперь они проводят колонизаторскую политику незаметно, продвигая ряд мер в сфере экономики, политики, культуры, а также дипломатическим путем. Однако мы замечаем эти моменты. Наша общая цель в том, чтобы такие неоколонизаторские движения перестали существовать.Наша вторая общая цель касается борьбы с негуманными террористическими актами, которые продолжаются в мире.Наша третья общая цель – выступление против санкций, экономических и персональных, которые ввели некоторые страны без какого-либо основания. Эти санкции разрушают мировую экономику. Наша партия и партия "Единая Россия" против таких санкций.Мы также обладает общим видением на политическую сферу. Мы согласны, что необходим плавный и правильный переход к корректной демократии. При этом страны должны сохранять свою суверенность, стабильность и независимость. Под независимостью подразумевается не только защита своего территориального суверенитета, но и невмешательство во внутренние дела других стран. В этом ключе у нас также есть общее понимание и общие цели.Я лично подписал соглашение с российской партией "Единая Россия" 18 июня во Владивостоке. Помимо обозначенных мною ранее общих целей, в этом документе обе стороны также согласовали сотрудничество в сфере молодежной политики и женского лидерства. Мы договорились поддерживать прямые контакты между членами наших партий, в том числе и по линии предотвращения вмешательства во внутренние дела наших стран. Более того, мы договорились, что как только у нас в Мьянме появится парламент, мы произведем обмен опытом с вашей Государственной думой в сфере формирования новых законов.Теперь хотел бы ответить на ваш вопрос о нашем общем видении мировой геополитики. Если говорить коротко, то и наша партия, и партия "Единая Россия" стремятся создать новый, справедливый миропорядок для всех стран на нашей планете. Концепция нового и справедливого миропорядка – главная концепция нашей партии в международном сотрудничестве. Мы считаем, что необходимо создать новый миропорядок на нашей Земле, в котором все страны будут по-настоящему равны. Пожалуй, таков мой ответ на ваш вопрос.– Господин председатель, благодарю вас. Правильно ли я понимаю, что опыт российской Государственной думы может быть полезен Республике Союз Мьянма и ее будущему парламенту в сфере законотворчества?– Я считаю, что опыт российской Государственной думы может быть полезен в отношении антитеррористических законов, а также законов, направленных на борьбу с нелегальной торговлей, наркотиками, а также торговлей людьми и международной преступностью. В этих сферах международного права российский опыт для нас очень ценен, так как собственного опыта в формировании таких законов у нас мало. Однако в отношении внутренних законов мы, конечно, обладаем своими особенностями. Поэтому для внутреннего законодательного сегмента Мьянмы российский опыт нужно будет пересмотреть, чтобы адаптировать его под нужды нашего государства.– Какие практические шаги Россия и Мьянма могут предпринять в рамках построения нового миропорядка?– Над построением нового миропорядка мы будем начинать работать уже в рамках подписанного соглашения с российской партией "Единая Россия". Как я уже подчеркивал, в рамках этого соглашения мы договорились о наших общих целях, согласовали прямые контакты между партиями и поддержку создания новых законов в нашем будущем парламенте.Если говорить о прямых контактах, то не далее как несколько дней назад со стороны "Единой России" поступило предложение для организации экспертных переговоров в различных сферах. Они запросили у нас список экспертов, которые могли бы участвовать в этих семинарах. На этих сессиях мы будем обмениваться уже более глубокими идеями и предложениями по созданию нового миропорядка.– Когда Республика Союз Мьянма могла бы провести следующие всеобщие выборы?– Нынешнее правительство заявило политическим партиям, что власти готовят все соответствующие мероприятия для проведения всеобщих выборов в 2025 году. Со стороны партии мы также видим это желание действующего правительства провести выборы именно в этот срок. Более того, это станет исполнением обещания и поставленной цели нынешнего правительства.Если рассуждать логически, то 2025 год – это период с января по декабрь. Чтобы определить, когда именно провести выборы в этом промежутке времени, мы можем обратиться к истории: наша страна проводила выборы 17 раз. Даже если не ходить далеко, а посмотреть на новую эпоху демократии, выборы проводились 7 ноября 2010 года, 8 ноября 2015 года и 8 ноября 2020 года. Мы всегда проходили голосование в начале ноября, во-первых, из-за погодных условий – в ноябре погода для избирателей намного лучше, что облегчает доступ к избирательным участкам. Во-вторых, в этот период в Мьянме заканчивают сельскохозяйственные работы и сбор урожая. Более того, в этот период у нас проводятся религиозные и государственные праздники, а у госслужащих часто бывают выходные. Это мое личное мнение, которое я сформировал, изучая нашу историю и особенности проведения выборов в стране. Исходя из всего этого, можно сказать, что всеобщие выборы будут проведены в ноябре 2025 года. Но есть вероятность как более раннего, так и более позднего проведения. Официальные даты проведения голосования станут известны после публикации акта о проведении всеобщих выборов, который вступит в действие после одобрения нынешним правительством. В этом акте будет точная дата проведения выборов.Этот документ не является для нас чем-то новым. У нас уже есть старые образцы с предыдущих выборов. Поэтому союзному избирательному комитету не придется составлять его с нуля, потребуется только внести некоторые коррективы и обозначить особенности проведения выборов на этот раз. С этой точки зрения можно так же сказать, что вероятность проведения выборов в тот же период, что и в прошлые разы, очень большая. Когда акт вступит в силу, в первую очередь надо будет провести соответствующие процедуры, в том числе определить избирательные участки по всей стране, сформировать надзорные комитеты на различных уровнях, а также определить судебные процедуры для решения спорных вопросов в процессе выборов. Хотя все эти меры вступят в силу только после принятия законного акта о проведении выборов, все подготовительные мероприятия уже были проведены, и работа может начаться в кратчайшие сроки. На этот раз наша главная цель – провести свободные и справедливые выборы. С этой точки зрения мы изучаем последний опыт соседних стран, таких как Бангладеш, Индонезия, Таиланд и Камбоджа. Мы учтем их практику и предоставим наши выводы и рекомендации союзной избирательной комиссии.– Лидеры Мьянмы несколько раз упоминали о возможности проведения выборов не на всей территории страны, а за минусом районов с высокой террористической активностью. Как вы думаете, такой сценарий возможен, или сначала все-таки необходимо полностью обезопасить всю страну, прежде чем проводить выборы?– Спасибо за ваш вопрос. Перед тем, как определиться с нашим решением по этому поводу, важно понимать, сколько времени у нас останется до проведения выборов. Мы считаем, что этого времени в любом случае достаточно, чтобы все могло измениться. В нашей стране, да и во всем мире, ситуация меняется каждый день. Каждый день несет в себе новую политическую ситуацию для стран. Поэтому надеемся, что за этот период ситуация и в нашей стране успеет кардинально поменяться, этим вопросом сейчас занимаются соответствующие ведомства и министерства, начиная с министерства обороны и заканчивая ведомствами, обеспечивающими безопасность на местности. Я могу рассказать, чем сейчас занимается наша партия в этом направлении. Мы сейчас проводим митинги и семинары с местным населением. Там мы спрашиваем присутствующих, хотят ли они организации выборов и считают ли проведение голосования безопасным. В основном местное население отвечало, что они желают проведения выборов и выступают против террористических актов со стороны нелегальных вооруженных группировок. Это то, чем мы занимаемся на данный момент в рамках подготовки к выборам.Как вы и сказали, мы можем повести выборы либо на всей территории страны, либо в части регионов. У нас по закону это не запрещается – мы можем проводить выборы только в приоритетных районах. В конституции 2008 года у нас есть статья номер 399/д. Эта статья гласит, что союзный избирательный комитет имеет право продлить или изменить время проведения выборов для отдельных избирательных участков с целью обеспечения безопасности избирателей и местного населения. Такой опыт у нас также был. Когда мы проводили выборы, из-за вмешательства нелегальных вооруженных группировок голосование длилось несколько месяцев: мы начали в конце одного года, а закончили только в начале следующего.Также нужно внести ясность в систему подсчета голосов и определения победителя выборов. Раньше у нас была система победы большинством голосов, то есть даже перевес в один голос мог определить итог выборов. Мы также подсчитывали голоса по районам. Сейчас мы перешли к смешанной системе. По этой системе необязательно считать, сколько голосов набрала та или иная партия в каждом районе. Теперь это можно посчитать на уровне области или штата. Это очень важно, потому что если хотя бы один человек проголосует в области или штате, будет зафиксировано, что голосование на этой территории состоялось. Остальные смогут проголосовать позже. По закону это позволяется, и союзная избирательная комиссия сможет объявить, что выборы были проведены во всех штатах и во всех областях. Мы также снизили минимальную явку на выборах, если хоть один человек из списка избирателей приедет в участок, голосование будет засчитано. По закону, с этого мы действительно можем начать. Но, конечно, и правительство, и все политические партии желают, чтобы все избиратели по всей стране использовали свое право голоса.Если подвести итог, мы действительно можем легально провести выборы на части территории страны. Конечно, мы желаем, чтобы по всей стране была обеспечена безопасность к моменту выборов. Однако, если этого не случится, тоже ничего страшного, мы их все равно проведем.– Какой будет программа вашей партии в случае победы на выборах?– У нашей партии есть доктрина, где прописана как программа предвыборной кампании, так и программа после победы на выборах, определенная заранее в письменном виде. Это не просто слоганы, это цельный документ, который рассматривает все сферы развития страны, и по каждому сектору прописано, чем будет заниматься наша партия, если победит. Наша доктрина и наши принципы основаны на личном опыте членов партии. Ни для кого не секрет, что в нашей партии состоят и работают опытные руководители различных министерств и ведомств, и даже руководители правительства. С нами в партии также работают эксперты во всех областях, их советы мы тоже учитываем. Еще одна особенность нашей партии в том, что у нас представлены все национальности, проживающие в нашей стране. Политический опыт нашей партии насчитывает уже больше 40 лет. Этот опыт также подсказывает нам, что делать в дальнейшем.Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что планы на случай нашей победы уже подготовлены заранее в письменном виде, о них мы заявляем открыто, и они утверждаются всеми членами партии. Рассказать вам о всех наших планах у меня сейчас нет возможности, но я приведу несколько тезисов из нашей доктрины.Самый главный вопрос для нас – это вопрос борьбы с терроризмом. То, что происходит в нашей стране сейчас, нельзя назвать никак иначе, кроме как террористическими актами, которые нарушают стабильность и безопасность Республики Союз Мьянма и ее населения. Нам нужно победить в борьбе с бесчеловечным терроризмом. У нас есть конкретный план действий в этом направлении, затрагивающий обеспечивающее безопасность в стране министерство, саму партию, а также местное население. У нас подготовлена программа шагов, чтобы побороть терроризм.Наши планы также касаются развития экономического положения нашего народа. Но этого можно достичь только после обеспечения полной внутренней безопасности. Пока она не обеспечена, как бы мы ни старались, наша экономика не растет, а простые граждане не обладают социально-экономическими условиями, которые позволили бы говорить о возможности экономического роста. Таким образом, есть ряд вопросов, которые необходимо решить в первую очередь, однако планы по развитию экономического состояния несения у нас уже готовы.Что касается наших стратегических планов, необходимо восстановить и поддерживать патриотизм в стране, чтобы новое поколение наших граждан чтило и хранило независимость, суверенитет и природные ресурсы Республики Союз Мьянма для наших потомков. В этих целях необходимо обеспечить молодому поколению достойное образование. Поэтому мы планируем внести изменения и реформы в систему образования страны.– Как вы считаете, сколько партий примет участие в грядущих выборах?– На данный момент союзной избирательной комиссией зарегистрировано 48 политических партий. Включая нашу партию, 10 партий могут участвовать в выборах по всей стране, а остальные 38 партий – на региональном уровне. К вашему сведению, у нас 14 субъектов в Союзе. Также у нас есть партии, представляющие различные народности нашей страны.– Во время прошлых выборов ваша партия сообщила о беспрецедентном количестве фальсификаций и нарушений. Как вы считаете, что предпримет союзная избирательная комиссия Мьянмы в следующий раз, чтобы избежать повторения такой ситуации?– Конечно, эта задача стоит перед правительством и союзной избирательной комиссией, но мы также собираем информацию о тех мерах, которые можно будет принять на следующих выборах, чтобы избежать фальсификаций. Если мы посмотрим на предыдущие выборы, в нашей стране было 38 миллионов избирателей. Голосовали на выборах 27,5 миллиона человек. Среди них 4,8 миллиона голосовали без предоставления удостоверения личности – у них просто не было никакого аналога такого удостоверения. От 2,7 до 2,9 миллиона человек голосовали больше чем по три раза каждый, просто приходя на разные избирательные участки. А 3,5 миллиона человек голосовали более двух раз. У нас можно голосовать с 18 лет, однако на тех выборах голосовали более 40 тысяч несовершеннолетних. При этом более чем 25 тысячам избирателей по документам было более 100 лет. В то время я работал союзным министром иммиграции и народонаселения и прекрасно знаю, что у нас в стране средний максимальный возраст – 67-70 лет. Таким образом, если суммировать все данные, из заявленных 27,5 миллиона проголосовавших на тех выборах 11,3 миллиона голосов были получены некорректно – это почти половина. Это не мои собственные цифры и рассуждения, эта официальная статистика, полученная после проведенного соответствующими органами расследования. Когда мы узнали об этих моментах, наша партия заявила, что результаты предыдущих выборов необходимо пересмотреть, а также провести голосование заново. Нас в этом поддержали и другие органы, партии и ведомства, однако предыдущее правительство не взяло на рассмотрение нашу жалобу. Наверное, историю того, что происходило в нашей стране дальше – в феврале 2021 года – вы знаете и сами. Победившая с такими нарушениями на тех выборах партия распустила парламент сразу после объявления своей победы в начале февраля, чтобы сформировать новое правительство и назначить своего президента, однако, учитывая такой масштаб нарушений при голосовании, это нельзя назвать никак иначе, кроме как захватом власти. В итоге мы имеем ту ситуацию, о которой вы уже знаете.Что касается мер, которые мы будет принимать, чтобы избежать нарушений и фальсификаций на следующих выборах, мы будем действовать, зная, какие причины привели к некорректному ходу голосования в прошлый раз. Зная эти причины, мы заранее устраним их. Так, одной из причин были 4,8 миллиона человек, голосовавшие без удостоверения личности. Мы их уже идентифицировали и выдали паспорта. Теперь они смогут голосовать на следующих выборах с официальным документом. Я лично курировал выдачу паспортов в четырех районах, когда занимал пост союзного министра иммиграции и народонаселения. Мы уверены, что этот вопрос решен к настоящему моменту, и такого нарушения уже не может быть на следующих выборах.Чтобы не повторилось нарушение, когда на выборах один человек голосовал по два-три раза, при министерстве иммиграции и народонаселения был сформирован новый департамент электронных удостоверений личности. Этот департамент сейчас использует информационные технологии для выдачи электронных удостоверений личности населению. Таким образом, каждому человеку присваивается уникальный код, что поможет избежать повторного голосования одним и тем же лицом. Не могу вам сказать конкретно, на какой стадии находится этот проект, но мы занимались этим вопросом три года, начиная с первого дня – этого времени достаточно, чтобы технологически эта проблема могла быть решена.Более того, скоро мы проведем новую перепись населения. Она состоится 1-15 октября этого года, буквально через два месяца. По итогам новой переписи мы получим новую демографическую статистику по возрасту, полу и национальной принадлежности наших избирателей. Это позволит сверить новые данные со списками участников будущего голосования, чтобы предотвратить нарушения. Последняя перепись населения у нас состоялась в 2014 году, ее организовывал я – в качестве союзного министра. В нашей стране перепись населения проводится раз в десятилетие, а каждые пять лет мы проводим промежуточную перепись, последняя была в 2019 году. Новая перепись в октябре будет проведена на основании данных 2014 года, 2019 года, а также новых собранных данных. Там, где данные собрать будет нельзя по соображениям безопасности, мы применим новые спутниковые технологии дистанционного зондирования земли для оценки проживающего на территории населения. Таким образом, это три меры, которые мы предпримем, чтобы избежать нарушений на следующих выборах, может быть, их на самом деле больше, но это те, о которых я знаю лично.– Как вы считаете, пригласят ли власти страны иностранных наблюдателей, в том числе и из России, на следующие выборы?– Лично я очень хотел бы, чтобы к нам приехали иностранные наблюдатели. Ценность этой практики показал и опыт выборов в Камбодже. Для обеспечения прозрачности и честности голосования, как и в любом соревновании, нужен судья. Этот судья и должен объявить, что процесс прошел справедливо и без нарушений. Иностранные наблюдатели как раз и могут выступить в роли судьи на наших всеобщих выборах. Лично я желаю этого. То, что мы можем сделать как партия – написать доклад в адрес союзной избирательной комиссии со своим советом на этот счет.– Благодарю вас. Возможно, в заключение, у вас есть какое-то послание для российской аудитории?– Хотелось бы передать россиянам два сообщения. Во-первых, то, что сейчас происходит в нашей стране – это негуманные террористические акты нелегальных вооруженных группировок против местного населения. Хочу подчеркнуть, они несут угрозу не для правительства и властей, а именно для местного населения, для простых людей. Конечно, наше правительство ставит целью обеспечить все возможные меры безопасности на национальном уровне, но, как показывает мировая практика в последнее время, все национальные вопросы безопасности плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные. Поэтому я прошу изучить истину, правду о том, что происходит в нашей стране, понять ситуацию и поддержать нас со стороны России. Пожалуйста, обратите внимание и на нарушения безопасности в нашей стране, в том числе на пограничных территориях. Поймите истинную причину происходящего.Во-вторых, что касается всеобщих выборов, это не будет политическим выходом только для нынешнего правительства, это будет оптимальным выходом для всего населения страны из этой сложной ситуации. Всеобщие выборы – наша единственная надежда закончить все происходящие беспорядки в нашем государстве. Выход нужен для тех, кто где-то "заперт", то есть в чем-то ограничен. Нынешнему правительству и вооруженным силам страны не нужен специальный политический выход, они продолжают свою работу и исполняют свои обязательства, выполняя долг перед государством. Выход нужен тем, у кого есть проблемы, кто "заперт", ограничен. Кто не может куда-то иметь доступ – например, доступ к будущему, доступ к высшему образованию, доступ к развитию благосостояния и экономики, доступ к передвижению по стране и заграницей. Наше население лишено этих доступов. Значит, нужен выход, чтобы у нас было хорошее образование, хорошая экономики и свобода передвижения в стране и по всему миру. Прошу понять этот момент и поддержать наши всеобщие выборы.– На какой уровень поддержки со стороны России в вопросе борьбе терроризмом вы хотели бы рассчитывать?– Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей. Наша партия занимается только политическими вопросами для обеспечения безопасности, поэтому мы будем стремиться более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с нашим партнером, партией "Единая Россия".

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интервью, мьянма, единая россия, россия, владивосток