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В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок - РИА Новости, 05.08.2024
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22:48 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/khlopok-1964282789.html
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:48
2024-08-05T22:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кусок упавшей... (штукатурки - ред.) со здания на Большой Дорогомиловской, 6 приняли за хлопок и вызвали экстренные службы", - сказал собеседник агентства. К месту предполагаемого ЧП приехали службы скорой помощи, полиции, специалисты "Мосгаза" и другие. По словам очевидцев, кусок штукатурки упал с части многоярусного дома с более высокого этажа на крышу нижнего яруса, передает корреспондент РИА Новости. "Было очень громко, подняли клубы пыли", - рассказал один из очевидцев. Местные жители вызвали коммунальные службы. Вход в подъезд временно закрыт лентой, прохожих не подпускают к пострадавшей части здания.
https://ria.ru/20240713/gaz-1959429778.html
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60
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок

В центре Москвы местные жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок

Со здания в центре Москвы упал кусок штукатурки
Со здания в центре Москвы упал кусок штукатурки - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Со здания в центре Москвы упал кусок штукатурки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Кусок упавшей... (штукатурки - ред.) со здания на Большой Дорогомиловской, 6 приняли за хлопок и вызвали экстренные службы", - сказал собеседник агентства.
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К месту предполагаемого ЧП приехали службы скорой помощи, полиции, специалисты "Мосгаза" и другие.
По словам очевидцев, кусок штукатурки упал с части многоярусного дома с более высокого этажа на крышу нижнего яруса, передает корреспондент РИА Новости.
"Было очень громко, подняли клубы пыли", - рассказал один из очевидцев.
Местные жители вызвали коммунальные службы.
Вход в подъезд временно закрыт лентой, прохожих не подпускают к пострадавшей части здания.
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