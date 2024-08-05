https://ria.ru/20240805/khlopok-1964282789.html
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:48
2024-08-05T22:48
2024-08-05T22:48
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происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кусок упавшей... (штукатурки - ред.) со здания на Большой Дорогомиловской, 6 приняли за хлопок и вызвали экстренные службы", - сказал собеседник агентства. К месту предполагаемого ЧП приехали службы скорой помощи, полиции, специалисты "Мосгаза" и другие. По словам очевидцев, кусок штукатурки упал с части многоярусного дома с более высокого этажа на крышу нижнего яруса, передает корреспондент РИА Новости. "Было очень громко, подняли клубы пыли", - рассказал один из очевидцев. Местные жители вызвали коммунальные службы. Вход в подъезд временно закрыт лентой, прохожих не подпускают к пострадавшей части здания.
https://ria.ru/20240713/gaz-1959429778.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
В центре Москвы местные жители приняли упавший кусок штукатурки за хлопок
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кусок штукатурки, упавший со здания здания в центре Москвы, переполошил местных жителей, они вызвали экстренные службы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Кусок упавшей... (штукатурки - ред.) со здания на Большой Дорогомиловской, 6 приняли за хлопок и вызвали экстренные службы", - сказал собеседник агентства.
К месту предполагаемого ЧП приехали службы скорой помощи, полиции, специалисты "Мосгаза" и другие.
По словам очевидцев, кусок штукатурки упал с части многоярусного дома с более высокого этажа на крышу нижнего яруса, передает корреспондент РИА Новости.
"Было очень громко, подняли клубы пыли", - рассказал один из очевидцев.
Местные жители вызвали коммунальные службы.
Вход в подъезд временно закрыт лентой, прохожих не подпускают к пострадавшей части здания.