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"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии - РИА Новости, 05.08.2024
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22:59 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/khezbolla-1964283452.html
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии - РИА Новости, 05.08.2024
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:59
2024-08-05T22:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
израиль
ливан
сектор газа
в мире
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления в понедельник атаковали с воздуха базу Джабаль Нагария (где расположен командный пункт под командованием сил 1-й пехотной бригады ЦАХАЛ "Голани" - ред.)", - сказано в заявлении. По данным пресс-службы движения, в атаке были применены пикирующие беспилотники-камикадзе. "Удары нанесены точечно по местам дислокации солдат и офицеров, среди которых есть потери", - отмечается в заявлении. Ранее бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по окрестностям поселения Зибдин в оккупированных ливанских фермах Шебаа. Также в ночь на понедельник атаке беспилотников шиитского сопротивления подвергся штаб 91-й дивизии ЦАХАЛ. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
израиль
ливан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, сектор газа, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль, Ливан, Сектор Газа, В мире
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии

"Хезболла" заявила, что обстреляла базу ЦАХАЛ в районе Нагарии, есть убитые

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в понедельник атаковали с воздуха базу Джабаль Нагария (где расположен командный пункт под командованием сил 1-й пехотной бригады ЦАХАЛ "Голани" - ред.)", - сказано в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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По данным пресс-службы движения, в атаке были применены пикирующие беспилотники-камикадзе.
"Удары нанесены точечно по местам дислокации солдат и офицеров, среди которых есть потери", - отмечается в заявлении.
Ранее бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по окрестностям поселения Зибдин в оккупированных ливанских фермах Шебаа.
Также в ночь на понедельник атаке беспилотников шиитского сопротивления подвергся штаб 91-й дивизии ЦАХАЛ.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаИзраильЛиванСектор ГазаВ мире
 
 
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