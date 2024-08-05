https://ria.ru/20240805/khezbolla-1964283452.html
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии - РИА Новости, 05.08.2024
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:59
2024-08-05T22:59
2024-08-05T22:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
израиль
ливан
сектор газа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления в понедельник атаковали с воздуха базу Джабаль Нагария (где расположен командный пункт под командованием сил 1-й пехотной бригады ЦАХАЛ "Голани" - ред.)", - сказано в заявлении. По данным пресс-службы движения, в атаке были применены пикирующие беспилотники-камикадзе. "Удары нанесены точечно по местам дислокации солдат и офицеров, среди которых есть потери", - отмечается в заявлении. Ранее бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по окрестностям поселения Зибдин в оккупированных ливанских фермах Шебаа. Также в ночь на понедельник атаке беспилотников шиитского сопротивления подвергся штаб 91-й дивизии ЦАХАЛ. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
израиль
ливан
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, сектор газа, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль, Ливан, Сектор Газа, В мире
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу ЦАХАЛ в районе Нагарии, есть убитые
БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Нагария, есть убитые среди израильских военных, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в понедельник атаковали с воздуха базу Джабаль Нагария (где расположен командный пункт под командованием сил 1-й пехотной бригады ЦАХАЛ "Голани" - ред.)", - сказано в заявлении.
По данным пресс-службы движения, в атаке были применены пикирующие беспилотники-камикадзе.
"Удары нанесены точечно по местам дислокации солдат и офицеров, среди которых есть потери", - отмечается в заявлении.
Ранее бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по окрестностям поселения Зибдин в оккупированных ливанских фермах Шебаа.
Также в ночь на понедельник атаке беспилотников шиитского сопротивления подвергся штаб 91-й дивизии ЦАХАЛ.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа
, после того, как Израиль
начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане
. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.