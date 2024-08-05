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В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 05.08.2024
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11:27 05.08.2024 (обновлено: 12:46 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kaliningrad-1964105259.html
В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции
В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 05.08.2024
В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции
Уголовное дело возбуждено в Калининграде против троицы, усилиями которой около 500 мигрантов незаконно получили документы для пребывания в России, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:27
2024-08-05T12:46
происшествия
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калининграде против троицы, усилиями которой около 500 мигрантов незаконно получили документы для пребывания в России, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем, на основании этих договоров иностранцы смогли легально находиться на территории РФ. "Следственными органами следственного управления СК России по Калининградской области в отношении калининградского индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство РФ и Республики Узбекистан, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт "а" часть 2 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Фигуранты задержаны, допрошены, всем троим предъявлено обвинение. Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ее супруг арестован. Коммерсанту по решению следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
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происшествия, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Калининграде завели дело против организаторов незаконной миграции

Около 500 мигрантов незаконно получили документы в Калининграде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калининграде против троицы, усилиями которой около 500 мигрантов незаконно получили документы для пребывания в России, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем, на основании этих договоров иностранцы смогли легально находиться на территории РФ.
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"Следственными органами следственного управления СК России по Калининградской области в отношении калининградского индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство РФ и Республики Узбекистан, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт "а" часть 2 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Фигуранты задержаны, допрошены, всем троим предъявлено обвинение. Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ее супруг арестован. Коммерсанту по решению следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области.
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