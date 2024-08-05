https://ria.ru/20240805/jurist-1964184853.html

Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров

Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров - РИА Новости, 05.08.2024

Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:56

2024-08-05T14:56

2024-08-05T14:56

общество

технологии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей клубных карт фитнес-центров, он отметил, что в таких случах нельзя сообщать персональные данные и лучше всегда связываться напрямую с фитнес-клубами. Он рассказал, что мошенники звонят и представляются сотрудниками фитнес-центров, используя названия реально существующих спортивных клубов, чтобы вызвать доверие. После чего они могут предлагать оформить клубную карту с большой скидкой, дополнительными бесплатными услугами или розыгрышем призов, сообщил юрист. "Главная опасность таких звонков заключается в том, что мошенники стремятся получить ваши персональные данные и, что еще хуже, данные банковской карты. Они могут попросить вас назвать номер карты, срок ее действия и CVV-код для "оформления предзаказа" или "бронирования клубной карты", - рассказал Русяев. Помимо этого, можно стать жертвой фишинга - злоумышленники отправят вам ссылку на поддельный сайт фитнес-центра, где вам предложат ввести свои личные данные и реквизиты карты. Такие сайты обычно являются точной копией настоящих, и отличить их на первый взгляд бывает непросто, говорит юрист. "Еще один вариант обмана - предложение внести предоплату за клубную карту на указанный счет или номер телефона. После перевода денег связь с "представителями" фитнес-центра, как правило, прерывается, а вы остаетесь без обещанной услуги и без денег", - рассказал Русяев. Юрист рекомендует смотреть на поведение звонящего. Если представитель фитнес-клуба оказывает давление, торопит с принятием решения или угрожает, что предложение действует ограниченное время, то это явный признак мошенничества. "Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям по телефону. Если вас заинтересовало предложение, лучше самостоятельно найти официальный сайт фитнес-центра и связаться с их представителями напрямую", - уточняет он.

https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html

https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии