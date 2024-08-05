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Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров - РИА Новости, 05.08.2024
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14:56 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/jurist-1964184853.html
Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров
Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров - РИА Новости, 05.08.2024
Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров
Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:56
2024-08-05T14:56
общество
технологии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей клубных карт фитнес-центров, он отметил, что в таких случах нельзя сообщать персональные данные и лучше всегда связываться напрямую с фитнес-клубами. Он рассказал, что мошенники звонят и представляются сотрудниками фитнес-центров, используя названия реально существующих спортивных клубов, чтобы вызвать доверие. После чего они могут предлагать оформить клубную карту с большой скидкой, дополнительными бесплатными услугами или розыгрышем призов, сообщил юрист. "Главная опасность таких звонков заключается в том, что мошенники стремятся получить ваши персональные данные и, что еще хуже, данные банковской карты. Они могут попросить вас назвать номер карты, срок ее действия и CVV-код для "оформления предзаказа" или "бронирования клубной карты", - рассказал Русяев. Помимо этого, можно стать жертвой фишинга - злоумышленники отправят вам ссылку на поддельный сайт фитнес-центра, где вам предложат ввести свои личные данные и реквизиты карты. Такие сайты обычно являются точной копией настоящих, и отличить их на первый взгляд бывает непросто, говорит юрист. "Еще один вариант обмана - предложение внести предоплату за клубную карту на указанный счет или номер телефона. После перевода денег связь с "представителями" фитнес-центра, как правило, прерывается, а вы остаетесь без обещанной услуги и без денег", - рассказал Русяев. Юрист рекомендует смотреть на поведение звонящего. Если представитель фитнес-клуба оказывает давление, торопит с принятием решения или угрожает, что предложение действует ограниченное время, то это явный признак мошенничества. "Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям по телефону. Если вас заинтересовало предложение, лучше самостоятельно найти официальный сайт фитнес-центра и связаться с их представителями напрямую", - уточняет он.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с картами фитнес-центров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗал для занятий флай-йогой
Зал для занятий флай-йогой - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев рассказал РИА Новости, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей клубных карт фитнес-центров, он отметил, что в таких случах нельзя сообщать персональные данные и лучше всегда связываться напрямую с фитнес-клубами.
Он рассказал, что мошенники звонят и представляются сотрудниками фитнес-центров, используя названия реально существующих спортивных клубов, чтобы вызвать доверие. После чего они могут предлагать оформить клубную карту с большой скидкой, дополнительными бесплатными услугами или розыгрышем призов, сообщил юрист.
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"Главная опасность таких звонков заключается в том, что мошенники стремятся получить ваши персональные данные и, что еще хуже, данные банковской карты. Они могут попросить вас назвать номер карты, срок ее действия и CVV-код для "оформления предзаказа" или "бронирования клубной карты", - рассказал Русяев.
Помимо этого, можно стать жертвой фишинга - злоумышленники отправят вам ссылку на поддельный сайт фитнес-центра, где вам предложат ввести свои личные данные и реквизиты карты. Такие сайты обычно являются точной копией настоящих, и отличить их на первый взгляд бывает непросто, говорит юрист.
"Еще один вариант обмана - предложение внести предоплату за клубную карту на указанный счет или номер телефона. После перевода денег связь с "представителями" фитнес-центра, как правило, прерывается, а вы остаетесь без обещанной услуги и без денег", - рассказал Русяев.
Юрист рекомендует смотреть на поведение звонящего. Если представитель фитнес-клуба оказывает давление, торопит с принятием решения или угрожает, что предложение действует ограниченное время, то это явный признак мошенничества.
"Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям по телефону. Если вас заинтересовало предложение, лучше самостоятельно найти официальный сайт фитнес-центра и связаться с их представителями напрямую", - уточняет он.
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