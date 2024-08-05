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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 05.08.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:36
2024-08-05T07:36
2024-08-05T07:40
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ливан
хезболла
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Ранее в армии сообщали, что двое военнослужащих получили ранения при падении снаряда, запущенного из Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240804/usloviya-1964036304.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, хезболла
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ливан, Хезболла
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Армия Израиля: на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги