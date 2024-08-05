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Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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03:17 05.08.2024 (обновлено: 10:36 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/izrail-1964051858.html
Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ
Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться уже в понедельник,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:17
2024-08-05T10:36
в мире
иран
израиль
хезболла
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
g7
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться уже в понедельник, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлах" на Израиль может начаться уже в понедельник", — говорится в сообщении.Как сообщили порталу источники, Блинкен заявил, что США считают, что Иран и "Хезболлах" примут ответные меры, но "пока неясно, какую форму примет ответный удар". При этом, согласно источникам, Блинкен сообщил, что США не знают точного времени возможной атаки, но подчеркнул, что она может начаться уже в ближайшие 24-48 часов.Также, по словам источников, Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7, что наращивание численности американских войск в регионе преследует "исключительно оборонительные цели".Ранее Пентагон сообщил, что на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке США вносят коррективы в расстановку своих сил, страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны.Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
https://ria.ru/20240804/usloviya-1964036304.html
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в мире, иран, израиль, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, g7, сша, энтони блинкен, исмаил хания, хамас, хасан насралла
В мире, Иран, Израиль, Хезболла, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, G7, США, Энтони Блинкен, Исмаил Хания, ХАМАС, Хасан Насралла
Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ

Axios: Блинкен сообщил в G7 о возможной атаке Ирана на Израиль в понедельник

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться уже в понедельник, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлах" на Израиль может начаться уже в понедельник", — говорится в сообщении.
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Как сообщили порталу источники, Блинкен заявил, что США считают, что Иран и "Хезболлах" примут ответные меры, но "пока неясно, какую форму примет ответный удар". При этом, согласно источникам, Блинкен сообщил, что США не знают точного времени возможной атаки, но подчеркнул, что она может начаться уже в ближайшие 24-48 часов.
Также, по словам источников, Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7, что наращивание численности американских войск в регионе преследует "исключительно оборонительные цели".
Ранее Пентагон сообщил, что на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке США вносят коррективы в расстановку своих сил, страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны.
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В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
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