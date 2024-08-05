На севере Израиля прозвучала воздушная тревога
Армия Израиля: на севере страны прозвучала воздушная тревога
© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля, в том числе в районе Айелет-ха-Шахар, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.
Армия также сообщила, что сигналы воздушной тревоги звучат в районе Айелет-ха-Шахар на севере Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.