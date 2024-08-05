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Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 05.08.2024
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04:37 05.08.2024 (обновлено: 10:43 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ivanov-1964053860.html
Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова
Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 05.08.2024
Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова
Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, выбрав домашний арест, учитывая в том числе его исключительно... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T04:37
2024-08-05T10:43
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, выбрав домашний арест, учитывая в том числе его исключительно положительную характеристику, постоянное место жительства и прочные социальные связи, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее адвокат экс-замминистра Денис Балуев сообщал РИА Новости, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми. "Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники &lt;...&gt; возражали против удовлетворения ходатайства следователя. &lt;...&gt; Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику личности", — говорится в документах. Адвокаты Иванова также отмечали, что у экс-замминистра "прочные социальные связи", загранпаспорт находится в отделе кадров по месту службы, и указывали, что он является "непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира", а потому просили о мере пресечения, которая не будет связана с полной изоляцией от общества, — домашнем аресте. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240727/borodin-1962314895.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова

Защита Иванова просила о домашнем аресте, уповая на положительную характеристику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, выбрав домашний арест, учитывая в том числе его исключительно положительную характеристику, постоянное место жительства и прочные социальные связи, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее адвокат экс-замминистра Денис Балуев сообщал РИА Новости, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми.
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"Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники <...> возражали против удовлетворения ходатайства следователя. <...> Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику личности", — говорится в документах.
Адвокаты Иванова также отмечали, что у экс-замминистра "прочные социальные связи", загранпаспорт находится в отделе кадров по месту службы, и указывали, что он является "непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира", а потому просили о мере пресечения, которая не будет связана с полной изоляцией от общества, — домашнем аресте.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
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