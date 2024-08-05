https://ria.ru/20240805/ivanov-1964053860.html

Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова

Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 05.08.2024

Защита просила смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова

Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, выбрав домашний арест, учитывая в том числе его исключительно... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T04:37

2024-08-05T04:37

2024-08-05T10:43

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284675_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_5fb2a9a1f16270acac5b48d256b01c94.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, выбрав домашний арест, учитывая в том числе его исключительно положительную характеристику, постоянное место жительства и прочные социальные связи, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее адвокат экс-замминистра Денис Балуев сообщал РИА Новости, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми. "Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники <...> возражали против удовлетворения ходатайства следователя. <...> Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику личности", — говорится в документах. Адвокаты Иванова также отмечали, что у экс-замминистра "прочные социальные связи", загранпаспорт находится в отделе кадров по месту службы, и указывали, что он является "непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира", а потому просили о мере пресечения, которая не будет связана с полной изоляцией от общества, — домашнем аресте. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240727/borodin-1962314895.html

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова