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Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 05.08.2024
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:01
2024-08-05T05:01
2024-08-05T12:05
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Минобороны: Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ