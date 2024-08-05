https://ria.ru/20240805/istrebiteli-1964054328.html

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 05.08.2024

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:01

2024-08-05T05:01

2024-08-05T12:05

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф, безопасность