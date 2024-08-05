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Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 05.08.2024
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05:01 05.08.2024 (обновлено: 12:05 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/istrebiteli-1964054328.html
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 05.08.2024
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:01
2024-08-05T12:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

Минобороны: Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

© Минобороны РФЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад"
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Минобороны РФ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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