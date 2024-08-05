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Украинский миллиардер Фирташ подал иск против Зеленского

Украинский миллиардер Фирташ подал иск против Зеленского - РИА Новости, 05.08.2024

Украинский миллиардер Фирташ подал иск против Зеленского

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против Владимира Зеленского из-за примененных к бизнесмену в 2024 году персональных санкций, сообщает в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:55

2024-08-05T16:55

2024-08-05T16:55

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против Владимира Зеленского из-за примененных к бизнесмену в 2024 году персональных санкций, сообщает в понедельник местное издание "Главком". Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. После этого на Украине арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших Фирташу. "Верховный суд принял к рассмотрению исковое заявление олигарха. Фирташ оспаривает президентский указ.... от 24 июня 2024 года, которым введено в действие решение совета национальной безопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщает издание со ссылкой на данные госпортала "Судебная власть Украины". Как следует из сообщения, среди прочего введенные санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. По данным издания, в июне этого года из санкционного пакета, введенного в отношении Фирташа в 2021 году, были изъяты запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз на Украину из иностранного государства или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства.

https://ria.ru/20240718/polsha-1960484660.html

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в мире, украина, россия, австрия, дмитрий фирташ (предприниматель), владимир зеленский