https://ria.ru/20240805/ipoteka-1964283653.html

Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа - РИА Новости, 05.08.2024

Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T23:02

2024-08-05T23:02

2024-08-05T23:04

экономика

ипотека

сбербанк россии

домклик

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. "С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", - сказано в сообщении. В сообщении отмечается, что минимальный размер процентной ставки в "Сбере" на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. "На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%", - добавили в пресс-службе. Указывается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при размере первоначального взноса более 30% по следующим программам: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость". Также в сообщении говорится, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки увеличатся на 2 процентных пункта. "По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования", - заключили в Сбербанке.

https://ria.ru/20240802/ipoteka-1963667036.html

https://ria.ru/20240801/pravitelstvo-1963320695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, сбербанк россии, домклик, сбер