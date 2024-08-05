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Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа - РИА Новости, 05.08.2024
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23:02 05.08.2024 (обновлено: 23:04 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ipoteka-1964283653.html
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа - РИА Новости, 05.08.2024
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:02
2024-08-05T23:04
экономика
ипотека
сбербанк россии
домклик
сбер
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. "С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", - сказано в сообщении. В сообщении отмечается, что минимальный размер процентной ставки в "Сбере" на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. "На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%", - добавили в пресс-службе. Указывается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при размере первоначального взноса более 30% по следующим программам: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость". Также в сообщении говорится, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки увеличатся на 2 процентных пункта. "По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования", - заключили в Сбербанке.
https://ria.ru/20240802/ipoteka-1963667036.html
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экономика, ипотека, сбербанк россии, домклик, сбер
Экономика, Ипотека, Сбербанк России, ДомКлик, Сбер
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Сбер с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная составит 20%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка.
"С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", - сказано в сообщении.
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В сообщении отмечается, что минимальный размер процентной ставки в "Сбере" на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.
"На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%", - добавили в пресс-службе.
Указывается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при размере первоначального взноса более 30% по следующим программам: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость".
Также в сообщении говорится, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки увеличатся на 2 процентных пункта.
"По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования", - заключили в Сбербанке.
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