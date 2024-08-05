Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа
Сбер с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная составит 20%
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка.
"С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", - сказано в сообщении.
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В сообщении отмечается, что минимальный размер процентной ставки в "Сбере" на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.
"На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%", - добавили в пресс-службе.
Указывается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при размере первоначального взноса более 30% по следующим программам: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков", "Коммерческая недвижимость".
Также в сообщении говорится, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки увеличатся на 2 процентных пункта.
"По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования", - заключили в Сбербанке.
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