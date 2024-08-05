https://ria.ru/20240805/indiya-1964138680.html

В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш

В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024

В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш

Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:58

2024-08-05T12:58

2024-08-05T13:12

в мире

индия

бангладеш

шейх хасина

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников."Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе. Гендиректор пограничных сил также прибыл в (столицу индийского штата Западная Бенгалия - ред.) Калькутту", - передает агентство.Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964130911.html

https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html

индия

бангладеш

дакка (город)

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в мире, индия, бангладеш, шейх хасина, дакка (город), беспорядки в бангладеш