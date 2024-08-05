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В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
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12:58 05.08.2024 (обновлено: 13:12 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/indiya-1964138680.html
В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш
В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш
Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:58
2024-08-05T13:12
в мире
индия
бангладеш
шейх хасина
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников."Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе. Гендиректор пограничных сил также прибыл в (столицу индийского штата Западная Бенгалия - ред.) Калькутту", - передает агентство.Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964130911.html
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индия
бангладеш
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в мире, индия, бангладеш, шейх хасина, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Индия, Бангладеш, Шейх Хасина, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш

Погрансилы Индии объявили повышенный уровень тревоги из-за ситуации в Бангладеш

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Индийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников.
"Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе. Гендиректор пограничных сил также прибыл в (столицу индийского штата Западная Бенгалия - ред.) Калькутту", - передает агентство.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.
Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.
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