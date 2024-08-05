В Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш
Погрансилы Индии объявили повышенный уровень тревоги из-за ситуации в Бангладеш
Индийские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне ситуации с беспорядками в этой стране, передает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничников.
"Учитывая ситуацию с правопорядком в Бангладеш пограничные силы безопасности объявляют повышенную тревогу на индийско-бангладешской границе. Гендиректор пограничных сил также прибыл в (столицу индийского штата Западная Бенгалия - ред.) Калькутту", - передает агентство.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.
Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.
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