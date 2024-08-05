https://ria.ru/20240805/gulevich-1964041401.html
Раскрыт неприятный способ обезвредить фейковое приложение банка
Раскрыт неприятный способ обезвредить фейковое приложение банка - РИА Новости, 05.08.2024
Раскрыт неприятный способ обезвредить фейковое приложение банка
Фейковое приложение банка представляет собой особую опасность, ведь через него мошенники могут быстро украсть ваши деньги. Что делать, если вы его случайно... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T02:15
2024-08-05T02:15
2024-08-05T02:15
технологии
виктор гулевич
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фейковое приложение банка представляет собой особую опасность, ведь через него мошенники могут быстро украсть ваши деньги. Что делать, если вы его случайно скачали, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.Он напомнил, что прежде чем что-либо скачать, нужно оценить логотип и название приложения, его рейтинг и отзывы. Если что-то не так, вероятно, перед вами подделка.Если вы ее все же скачали, не вводите логины, пароли, номера карт и прочие личные данные. Как можно скорее удалите приложение. "Затем войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверьте свои счета, не было ли подозрительных транзакций", - советует Гулевич.Если вы все же ввели данные, поменяйте все логины и пароли, в том числе, к электронной почте. Затем проверьте устройство антивирусом и удалите все вредоносные программы. Даже если все в порядке, лучше заблокировать карты и счета, передав в банк сообщение о мошенническом приложении. Восстанавливать их неприятно и хлопотно, но свои деньги дороже, заключил Гулевич.
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технологии, виктор гулевич
Технологии, Виктор Гулевич
Раскрыт неприятный способ обезвредить фейковое приложение банка
Гулевич: после удаления фейкового приложения банка лучше заблокировать счета
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Фейковое приложение банка представляет собой особую опасность, ведь через него мошенники могут быстро украсть ваши деньги. Что делать, если вы его случайно скачали, рассказал в интервью
агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
Он напомнил, что прежде чем что-либо скачать, нужно оценить логотип и название приложения, его рейтинг и отзывы. Если что-то не так, вероятно, перед вами подделка.
Если вы ее все же скачали, не вводите логины, пароли, номера карт и прочие личные данные. Как можно скорее удалите приложение. "Затем войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверьте свои счета, не было ли подозрительных транзакций", - советует Гулевич.
Если вы все же ввели данные, поменяйте все логины и пароли, в том числе, к электронной почте. Затем проверьте устройство антивирусом и удалите все вредоносные программы. Даже если все в порядке, лучше заблокировать карты и счета, передав в банк сообщение о мошенническом приложении. Восстанавливать их неприятно и хлопотно, но свои деньги дороже, заключил Гулевич.