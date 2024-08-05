https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html

Госдума выполнила более половины поручений послания Путина

Госдума выполнила более половины поручений послания Путина - РИА Новости, 05.08.2024

Госдума выполнила более половины поручений послания Путина

Госдума выполнила уже 54% плана реализации послания президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:11

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госдума выполнила уже 54% плана реализации послания президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54%", - сказал Володин на встрече с главой государства. Он отметил, что вопросы, связанные с посланием президента, являются приоритетом для Госдумы. "Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем всё для достижения целей национального развития", - добавил Володин. Володин поблагодарил Путина за все законотворческие решения и отметил важность поддержки президента.

https://ria.ru/20240805/volodin-1964204491.html

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф