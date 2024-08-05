https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html
Госдума выполнила более половины поручений послания Путина
Госдума выполнила более половины поручений послания Путина - РИА Новости, 05.08.2024
Госдума выполнила более половины поручений послания Путина
Госдума выполнила уже 54% плана реализации послания президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:03
2024-08-05T16:03
2024-08-05T16:11
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госдума выполнила уже 54% плана реализации послания президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54%", - сказал Володин на встрече с главой государства. Он отметил, что вопросы, связанные с посланием президента, являются приоритетом для Госдумы. "Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем всё для достижения целей национального развития", - добавил Володин. Володин поблагодарил Путина за все законотворческие решения и отметил важность поддержки президента.
https://ria.ru/20240805/volodin-1964204491.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума выполнила более половины поручений послания Путина
Володин: Госдума уже выполнила 54 процента плана реализации послания Путина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госдума выполнила уже 54% плана реализации послания президента России Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54%", - сказал Володин на встрече с главой государства.
Он отметил, что вопросы, связанные с посланием президента, являются приоритетом для Госдумы.
"Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем всё для достижения целей национального развития", - добавил Володин.
Володин поблагодарил Путина за все законотворческие решения и отметил важность поддержки президента.