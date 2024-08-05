В Госдуме прокомментировали прибытие F-16 на Украину
Депутат Белик назвал прибытие F-16 на Украину витком глобального противостояния
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал прибытие американских истребителей F-16 на Украину новым витком глобального противостояния.
Владимир Зеленский накануне объявил о прибытии F-16 на Украину. Он также опубликовал видео пролета пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками.
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"Поставка F-16 настолько вскружила голову Зеленскому, что он потерял ориентацию в военно-политическом пространстве. F-16, без сомнения, - это новый виток в глобальном противостоянии России и Запада. Их не стоит сбрасывать со счетов, это серьезные противники для наших войск, но и этот рубеж противостояния мы преодолеем", - сказал Белик РИА Новости.
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"Мы принимаем удар на себя, делам выводы и наносим контратаку. А Зеленский, похоже, так и останется летать в облаках, когда рухнут на землю все F-16", - сказал Белик.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.