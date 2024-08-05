https://ria.ru/20240805/gorlovka-1964230382.html

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2024

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:17

2024-08-05T17:17

2024-08-05T17:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при украинском обстреле жилмассива ранения получил мирный житель. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия