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При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 05.08.2024 (обновлено: 17:19 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/gorlovka-1964230382.html
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:17
2024-08-05T17:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при украинском обстреле жилмассива ранения получил мирный житель. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке погибла мирная жительница

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке, ДНР
Последствия обстрела жилого массива Комсомолец в Горловке, ДНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке, ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что при украинском обстреле жилмассива ранения получил мирный житель.
"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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