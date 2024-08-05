https://ria.ru/20240805/gorlovka-1964230382.html
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:17
2024-08-05T17:17
2024-08-05T17:19
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при украинском обстреле жилмассива ранения получил мирный житель. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке погибла мирная жительница