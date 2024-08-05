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При обстреле Горловки пострадал молокозавод - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/gorlovka-1964157516.html
При обстреле Горловки пострадал молокозавод
При обстреле Горловки пострадал молокозавод - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Горловки пострадал молокозавод
Инфраструктура молокозавода повреждена в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:48
2024-08-05T13:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Инфраструктура молокозавода повреждена в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): повреждена инфраструктура молокозавода ООО "Твой производитель" по улице Никитовской", - говорится в сообщении. По данным представительства, ВСУ открыли огонь по Горловке в 3.20 и выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал молокозавод

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли молокозавод в центре Горловки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Инфраструктура молокозавода повреждена в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): повреждена инфраструктура молокозавода ООО "Твой производитель" по улице Никитовской", - говорится в сообщении.
По данным представительства, ВСУ открыли огонь по Горловке в 3.20 и выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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