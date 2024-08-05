https://ria.ru/20240805/gorlovka-1964157516.html

При обстреле Горловки пострадал молокозавод

При обстреле Горловки пострадал молокозавод - РИА Новости, 05.08.2024

При обстреле Горловки пострадал молокозавод

Инфраструктура молокозавода повреждена в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:48

2024-08-05T13:48

2024-08-05T13:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Инфраструктура молокозавода повреждена в центре Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): повреждена инфраструктура молокозавода ООО "Твой производитель" по улице Никитовской", - говорится в сообщении. По данным представительства, ВСУ открыли огонь по Горловке в 3.20 и выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия