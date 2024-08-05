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Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края - РИА Новости, 05.08.2024
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13:51 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/glava-1964159238.html
Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края
Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края - РИА Новости, 05.08.2024
Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с исчезновением жителя Пермского края, в которого недоброжелатели стреляли из травматического пистолета, РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:51
2024-08-05T13:51
происшествия
россия
пермский край
кудымкар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с исчезновением жителя Пермского края, в которого недоброжелатели стреляли из травматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, СМИ сообщили об исчезновении 20-летнего мужчины в Пермском крае. В апреле между молодым человеком и местными жителями произошла ссора, во время которой пермяка избили, также в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. В результате он получил легкую травму. В июне потерпевший по предварительной договоренности с нападавшими поехал в Кудымкар, чтобы уладить конфликт. После этого пермяк перестал выходить на связь. "В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту безвестного исчезновения мужчины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/bastrykin-1956382402.html
россия
пермский край
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происшествия, россия, пермский край, кудымкар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Кудымкар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил разобраться в исчезновении жителя Пермского края

Глава СК Бастрыкин поручил разобраться в пропаже жителя Пермского края

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с исчезновением жителя Пермского края, в которого недоброжелатели стреляли из травматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, СМИ сообщили об исчезновении 20-летнего мужчины в Пермском крае. В апреле между молодым человеком и местными жителями произошла ссора, во время которой пермяка избили, также в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. В результате он получил легкую травму. В июне потерпевший по предварительной договоренности с нападавшими поехал в Кудымкар, чтобы уладить конфликт. После этого пермяк перестал выходить на связь.
"В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту безвестного исчезновения мужчины", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермский крайКудымкарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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