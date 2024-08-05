https://ria.ru/20240805/germanija-1964115686.html

В Германии предложили провести референдум о размещении американских ракет

В Германии предложили провести референдум о размещении американских ракет - РИА Новости, 05.08.2024

В Германии предложили провести референдум о размещении американских ракет

В Германии следовало бы провести консультативный референдум по вопросам размещения ракет США и возврата к воинской повинности, заявил премьер-министр немецкой... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:58

2024-08-05T11:58

2024-08-05T12:32

в мире

германия

сша

россия

михаэль кречмер

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. В Германии следовало бы провести консультативный референдум по вопросам размещения ракет США и возврата к воинской повинности, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Welt. "Я считаю неправильным то, что это оружие теперь будет развернуто без каких-либо обсуждений. И что федеральному министру обороны запретили высказываться о вопросах обязательной военной службы. Это тоже необходимо обсудить и решить. Я бы опросил об этом немцев", - заявил он. Для этих целей министр предложил инициировать консультативный референдум, в ходе которого немецкий народ выскажет свое мнение по вопросам размещения ракет и воинской обязанности. "Затем федеральное правительство должно было бы реализовать результаты народного опроса", - подчеркнул он. Саму идею размещения ракет Кречмер поддержал, призвав при этом к тому, чтобы Германия "сделала всё", чтобы конфликт на Украине закончился. По его мнению, Москву может "впечатлить" лишь способность ФРГ к самообороне, а основой для этого, по его мнению, является сильная экономика и мир в немецком обществе. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Данное решение вызвало критику как среди оппозиции в Германии, так и в правящих партиях - многих политиков возмутило, что оно не было согласовано ни с общественностью, ни с бундестагом. Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240805/premer-1964087335.html

https://ria.ru/20240730/germanija-1962920916.html

германия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, россия, михаэль кречмер, владимир путин