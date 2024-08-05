В Германии предложили провести референдум о размещении американских ракет
Премьер Саксонии Кречмер предложил провести референдум по размещению ракет США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. В Германии следовало бы провести консультативный референдум по вопросам размещения ракет США и возврата к воинской повинности, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Welt.
«
"Я считаю неправильным то, что это оружие теперь будет развернуто без каких-либо обсуждений. И что федеральному министру обороны запретили высказываться о вопросах обязательной военной службы. Это тоже необходимо обсудить и решить. Я бы опросил об этом немцев", - заявил он.
Для этих целей министр предложил инициировать консультативный референдум, в ходе которого немецкий народ выскажет свое мнение по вопросам размещения ракет и воинской обязанности. "Затем федеральное правительство должно было бы реализовать результаты народного опроса", - подчеркнул он.
Саму идею размещения ракет Кречмер поддержал, призвав при этом к тому, чтобы Германия "сделала всё", чтобы конфликт на Украине закончился. По его мнению, Москву может "впечатлить" лишь способность ФРГ к самообороне, а основой для этого, по его мнению, является сильная экономика и мир в немецком обществе.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Данное решение вызвало критику как среди оппозиции в Германии, так и в правящих партиях - многих политиков возмутило, что оно не было согласовано ни с общественностью, ни с бундестагом.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.