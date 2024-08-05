https://ria.ru/20240805/gaz-1963759859.html

Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот

Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот - РИА Новости, 05.08.2024

Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот

Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба. Стамбул готов стать центром продажи российского топлива, которое РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:04

экономика

европа

турция

россия

евросоюз

северный поток

турецкий поток

голубой поток

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба. Стамбул готов стать центром продажи российского топлива, которое будет покупать Европа. Об амбициозных планах двух стран — в материале РИА Новости.Что за проектВ октябре 2022-го, спустя две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок в регион Черного моря. И предложил создать в Турции газовый хаб для экспорта в другие страны — прежде всего, европейские. А также электронную торговую площадку, которая может стать местом определения конечной цены на газ. Преимущество будут иметь те, кто соединен с Турцией системой газопроводов — Россия, Азербайджан и Иран, отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник России, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г. В. Плеханова.Условная модель хаба выглядит так: по двум магистралям "Турецкого потока", проложенным по дну Черного моря, на территорию страны поступает сырье из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского). Проектная мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров в год.Кроме того, российский газ в Турцию экспортируется по "Голубому потоку", чья мощность — это 16 миллиардов кубометров в год. Таким образом, общий потенциал поставок — 47,5 миллиарда кубометров в год.Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного газа, а также с энергетической биржей Epias.В Анкаре идею восприняли с энтузиазмом. В июле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара близка к реализации проекта хаба и уже создала необходимую инфраструктуру. "До 2028 года мы увеличим более чем вдвое объем хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю", — уточнил он.Откуда газПроект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. Так, Турции хаб в перспективе позволит увеличить объемы импорта с нынешних 50 до 70-80 миллиардов кубометров, говорил ранее Байрактар, и больше зарабатывать на транзите в Европейский союз.Россия сможет нарастить поставки по южному маршруту вместо традиционного западного. Часть сырья будет поступать в Европу."Создание такого хаба поможет России экспортировать в Турцию и Европу больше газа — трубопроводного и сжиженного. Но прежде всего, позволит сохранить действующие объемы поставок. Топливо идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию", — рассказал РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.В Европе обеспокоены проектом и продолжают твердить, что российский газ ни за что не купят. "Понятно, откуда он. Полагаю, Европа его не купит", — говорил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела еще в конце 2022-го.Однако, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме."Если даже в сжиженном виде отечественное голубое топливо будет поступать в недружественные нам государства Европы, там никто не будет задавать вопросы по поводу его происхождения — на сегодняшний день нет дешевых и надежных методов определения страны добычи природного газа", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Между ЕС и Турцией уже существует газотранспортная инфраструктура — "Турецкий поток", и это немаловажный фактор. Тем более что в Турцию будет поставляться "российский газ", а в Европу — "турецкий". Поэтому никакого противопоставления актуальному европейскому дискурсу здесь не предусмотрено, отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Он указывает на еще одно обстоятельство: турецкий газовый хаб — удобная замена транзитному соглашению с Украиной, которое истекает в конце года. Это даст возможность опосредованно торговать с Европой, не завися от настроения проукраинских политиков.Стабилизировать европейский рынокКритики проекта говорят о том, что часть топлива может оказаться невостребованной, если Европа не обеспечит нужный спрос. Однако там уже извлекли уроки — капризы политиков стоили региону сотни миллиардов долларов, а последствия сказываются до сих пор. Несмотря на декларируемый отказ от российского газа, ЕС продолжает активно наращивать его потребление.Кроме того, промышленность и отдельные страны-миноритарии Евросоюза, нуждаясь в доступных и надежных поставках, очевидно, выступают за создание "под боком" крупного запаса природного газа, замечает Марышев.В такой ситуации едва ли стоит беспокоиться о низкой востребованности газового хаба. К тому же, проект действительно может стабилизировать европейский рынок, считают экономисты. Европа все еще сильно зависит от импорта. А поддержание промышленной конкурентоспособности с учетом высоких цен на СПГ — крайне сложная задача.

https://ria.ru/20240726/turtsija-1962114102.html

https://ria.ru/20240222/amiragyan-1928697436.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, турция, россия, евросоюз, северный поток, турецкий поток, голубой поток, botas, газпром