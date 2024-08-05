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Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот - РИА Новости, 05.08.2024
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08:00 05.08.2024 (обновлено: 08:04 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/gaz-1963759859.html
Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот
Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот - РИА Новости, 05.08.2024
Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот
Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба. Стамбул готов стать центром продажи российского топлива, которое РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:00
2024-08-05T08:04
экономика
европа
турция
россия
евросоюз
северный поток
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба. Стамбул готов стать центром продажи российского топлива, которое будет покупать Европа. Об амбициозных планах двух стран — в материале РИА Новости.Что за проектВ октябре 2022-го, спустя две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок в регион Черного моря. И предложил создать в Турции газовый хаб для экспорта в другие страны — прежде всего, европейские. А также электронную торговую площадку, которая может стать местом определения конечной цены на газ. Преимущество будут иметь те, кто соединен с Турцией системой газопроводов — Россия, Азербайджан и Иран, отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник России, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г. В. Плеханова.Условная модель хаба выглядит так: по двум магистралям "Турецкого потока", проложенным по дну Черного моря, на территорию страны поступает сырье из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского). Проектная мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров в год.Кроме того, российский газ в Турцию экспортируется по "Голубому потоку", чья мощность — это 16 миллиардов кубометров в год. Таким образом, общий потенциал поставок — 47,5 миллиарда кубометров в год.Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного газа, а также с энергетической биржей Epias.В Анкаре идею восприняли с энтузиазмом. В июле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара близка к реализации проекта хаба и уже создала необходимую инфраструктуру. "До 2028 года мы увеличим более чем вдвое объем хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю", — уточнил он.Откуда газПроект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. Так, Турции хаб в перспективе позволит увеличить объемы импорта с нынешних 50 до 70-80 миллиардов кубометров, говорил ранее Байрактар, и больше зарабатывать на транзите в Европейский союз.Россия сможет нарастить поставки по южному маршруту вместо традиционного западного. Часть сырья будет поступать в Европу.&quot;Создание такого хаба поможет России экспортировать в Турцию и Европу больше газа — трубопроводного и сжиженного. Но прежде всего, позволит сохранить действующие объемы поставок. Топливо идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию&quot;, — рассказал РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.В Европе обеспокоены проектом и продолжают твердить, что российский газ ни за что не купят. "Понятно, откуда он. Полагаю, Европа его не купит", — говорил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела еще в конце 2022-го.Однако, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме."Если даже в сжиженном виде отечественное голубое топливо будет поступать в недружественные нам государства Европы, там никто не будет задавать вопросы по поводу его происхождения — на сегодняшний день нет дешевых и надежных методов определения страны добычи природного газа", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Между ЕС и Турцией уже существует газотранспортная инфраструктура — &quot;Турецкий поток&quot;, и это немаловажный фактор. Тем более что в Турцию будет поставляться &quot;российский газ&quot;, а в Европу — &quot;турецкий&quot;. Поэтому никакого противопоставления актуальному европейскому дискурсу здесь не предусмотрено, отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Он указывает на еще одно обстоятельство: турецкий газовый хаб — удобная замена транзитному соглашению с Украиной, которое истекает в конце года. Это даст возможность опосредованно торговать с Европой, не завися от настроения проукраинских политиков.Стабилизировать европейский рынокКритики проекта говорят о том, что часть топлива может оказаться невостребованной, если Европа не обеспечит нужный спрос. Однако там уже извлекли уроки — капризы политиков стоили региону сотни миллиардов долларов, а последствия сказываются до сих пор. Несмотря на декларируемый отказ от российского газа, ЕС продолжает активно наращивать его потребление.Кроме того, промышленность и отдельные страны-миноритарии Евросоюза, нуждаясь в доступных и надежных поставках, очевидно, выступают за создание &quot;под боком&quot; крупного запаса природного газа, замечает Марышев.В такой ситуации едва ли стоит беспокоиться о низкой востребованности газового хаба. К тому же, проект действительно может стабилизировать европейский рынок, считают экономисты. Европа все еще сильно зависит от импорта. А поддержание промышленной конкурентоспособности с учетом высоких цен на СПГ — крайне сложная задача.
https://ria.ru/20240726/turtsija-1962114102.html
https://ria.ru/20240222/amiragyan-1928697436.html
европа
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Наталья Дембинская
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РИА Новости
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экономика, европа, турция, россия, евросоюз, северный поток, турецкий поток, голубой поток, botas, газпром
Экономика, Европа, Турция, Россия, Евросоюз, Северный поток, Турецкий поток, Голубой поток, BOTAS, Газпром
Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот

Хаб поможет России экспортировать в Турцию и Европу еще больше газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба. Стамбул готов стать центром продажи российского топлива, которое будет покупать Европа. Об амбициозных планах двух стран — в материале РИА Новости.

Что за проект

В октябре 2022-го, спустя две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок в регион Черного моря. И предложил создать в Турции газовый хаб для экспорта в другие страны — прежде всего, европейские. А также электронную торговую площадку, которая может стать местом определения конечной цены на газ.
«

Преимущество будут иметь те, кто соединен с Турцией системой газопроводов — Россия, Азербайджан и Иран, отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник России, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Условная модель хаба выглядит так: по двум магистралям "Турецкого потока", проложенным по дну Черного моря, на территорию страны поступает сырье из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского). Проектная мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров в год.
Кроме того, российский газ в Турцию экспортируется по "Голубому потоку", чья мощность — это 16 миллиардов кубометров в год. Таким образом, общий потенциал поставок — 47,5 миллиарда кубометров в год.
Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного газа, а также с энергетической биржей Epias.
В Анкаре идею восприняли с энтузиазмом. В июле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара близка к реализации проекта хаба и уже создала необходимую инфраструктуру. "До 2028 года мы увеличим более чем вдвое объем хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю", — уточнил он.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Турции заявили, что близки к реализации проекта газового хаба
26 июля, 11:49

Откуда газ

Проект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. Так, Турции хаб в перспективе позволит увеличить объемы импорта с нынешних 50 до 70-80 миллиардов кубометров, говорил ранее Байрактар, и больше зарабатывать на транзите в Европейский союз.
Россия сможет нарастить поставки по южному маршруту вместо традиционного западного. Часть сырья будет поступать в Европу.
«

"Создание такого хаба поможет России экспортировать в Турцию и Европу больше газа — трубопроводного и сжиженного. Но прежде всего, позволит сохранить действующие объемы поставок. Топливо идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию", — рассказал РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.

В Европе обеспокоены проектом и продолжают твердить, что российский газ ни за что не купят. "Понятно, откуда он. Полагаю, Европа его не купит", — говорил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела еще в конце 2022-го.
Однако, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме.
"Если даже в сжиженном виде отечественное голубое топливо будет поступать в недружественные нам государства Европы, там никто не будет задавать вопросы по поводу его происхождения — на сегодняшний день нет дешевых и надежных методов определения страны добычи природного газа", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
«

Между ЕС и Турцией уже существует газотранспортная инфраструктура — "Турецкий поток", и это немаловажный фактор. Тем более что в Турцию будет поставляться "российский газ", а в Европу — "турецкий". Поэтому никакого противопоставления актуальному европейскому дискурсу здесь не предусмотрено, отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

Он указывает на еще одно обстоятельство: турецкий газовый хаб — удобная замена транзитному соглашению с Украиной, которое истекает в конце года. Это даст возможность опосредованно торговать с Европой, не завися от настроения проукраинских политиков.
Директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Александр Амирагян: турецкий хаб даст зеленый свет российскому газу
22 февраля, 10:00

Стабилизировать европейский рынок

Критики проекта говорят о том, что часть топлива может оказаться невостребованной, если Европа не обеспечит нужный спрос. Однако там уже извлекли уроки — капризы политиков стоили региону сотни миллиардов долларов, а последствия сказываются до сих пор. Несмотря на декларируемый отказ от российского газа, ЕС продолжает активно наращивать его потребление.
«

Кроме того, промышленность и отдельные страны-миноритарии Евросоюза, нуждаясь в доступных и надежных поставках, очевидно, выступают за создание "под боком" крупного запаса природного газа, замечает Марышев.

В такой ситуации едва ли стоит беспокоиться о низкой востребованности газового хаба. К тому же, проект действительно может стабилизировать европейский рынок, считают экономисты. Европа все еще сильно зависит от импорта. А поддержание промышленной конкурентоспособности с учетом высоких цен на СПГ — крайне сложная задача.
 
ЭкономикаЕвропаТурцияРоссияЕвросоюзСеверный потокТурецкий потокГолубой потокBOTASГазпром
 
 
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