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В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию
В Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности ,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:53
2024-08-05T09:53
2024-08-05T10:28
тюмень
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
сирия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности , сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и МВД России на территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате проведенных мероприятий в Тюмени "выявлены и задержаны два религиозных деятеля" - граждане РФ, "которые по заданию эмиссаров террористических структур осуществили вербовку 19 местных жителей, впоследствии переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности". Кроме того, они организовали канал финансирования международной террористической организации, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности России."На основании полученных материалов СК России возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и статье 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключило ведомство.
https://radiosputnik.ru/20240307/fsb-1931732419.html
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Задержание религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени
Видео задержания религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени (кадры ФСБ).
2024-08-05T09:53
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тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сирия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Сирия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 человек в Сирию