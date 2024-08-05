https://ria.ru/20240805/fsb-1964075982.html

В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию

В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024

В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию

В Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности ,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:53

2024-08-05T09:53

2024-08-05T10:28

тюмень

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

сирия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности , сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и МВД России на территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате проведенных мероприятий в Тюмени "выявлены и задержаны два религиозных деятеля" - граждане РФ, "которые по заданию эмиссаров террористических структур осуществили вербовку 19 местных жителей, впоследствии переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности". Кроме того, они организовали канал финансирования международной террористической организации, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности России."На основании полученных материалов СК России возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и статье 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключило ведомство.

https://radiosputnik.ru/20240307/fsb-1931732419.html

тюмень

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Задержание религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени Видео задержания религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени (кадры ФСБ). 2024-08-05T09:53 true PT0M47S

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тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сирия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия