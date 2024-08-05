https://ria.ru/20240805/frg--1964275496.html

СМИ: ФРГ для соблюдения планки НАТО включит ремонт дорог в военные расходы

СМИ: ФРГ для соблюдения планки НАТО включит ремонт дорог в военные расходы - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ: ФРГ для соблюдения планки НАТО включит ремонт дорог в военные расходы

Германия включит ремонт дорог в статью "военные расходы", чтобы соответствовать требованию НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП, сообщил портал немецкой... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:30

2024-08-05T21:30

2024-08-05T21:31

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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Германия включит ремонт дорог в статью "военные расходы", чтобы соответствовать требованию НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП, сообщил портал немецкой газеты Handelsblatt со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении анализ Немецкого экономического института. Как отмечает издание, власти ФРГ уже включают в статью расходов на оборону, например, пенсии солдат, чтобы соответствовать критерию НАТО. Портал напомнил, что в этом году Германия впервые выполнила требование НАТО тратить на оборону не менее двух процентов от своего ВВП. И власти заявили, что они будут продолжать делать это в будущем. Портал, ссылаясь на анализ экономического института, отмечает, что планирование правительства ФРГ показывает значительные риски, и в этой связи германские власти рассматривают возможность включить в будущем в квоту НАТО еще большего объема расходов, не связанных напрямую с обороной, например, инвестиции в дороги. "С нашей точки зрения, расходы на ту часть инфраструктуры, которая необходима для военных целей, также должны быть включены", - приводит издание комментарий представителя немецкого правительства. По данным источника, это включает в себя, например, базовую сеть военных дорог. Он пояснил, что речь идет о дорогах и мостах, которые могут использоваться бронетанковыми колоннами в случае обороны и имеют решающее значение для развертывания. В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что засчитает досадным тот факт, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объём средств на оборону, чем он запрашивал ранее. В то же время министр подчеркнул, что для достижения целей НАТО по расходам в 2 % ВВП средств достаточно. Ранее в кабмине ФРГ анонсировали, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет ФРГ на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны. В апреле Писториус предупреждал, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен. Писториус уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.

https://ria.ru/20240724/nato-1961610829.html

https://ria.ru/20240518/pvo-1946866795.html

https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html

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нато, борис писториус, германия, в мире