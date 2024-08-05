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"Украинские военные понимают": Рогов прокомментировал передачу F-16 ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 05.08.2024 (обновлено: 16:21 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/f-16-1964208015.html
"Украинские военные понимают": Рогов прокомментировал передачу F-16 ВСУ
"Украинские военные понимают": Рогов прокомментировал передачу F-16 ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
"Украинские военные понимают": Рогов прокомментировал передачу F-16 ВСУ
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:11
2024-08-05T16:21
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир рогов
джо байден
f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 не станут для Украины новым вундерваффе. Владимир Зеленский накануне объявил о прибытии F-16 на Украину. Он также опубликовал видео пролета пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками. "F-16 – это грозное оружие с точки зрения перевооружения режима Зеленского, но надо понимать, что воюет не оружие, а люди и общий настрой. А украинские военные прекрасно понимают, что они не правы, защищая ненавистный им режим. F-16 не станет новым вундерваффе, что бы ни заявлял Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, еще свежи в памяти названия хваленого западного вооружения - БПЛА, танков, бронетранспортеров, ПВО и прочего, которые благодаря мужеству российских военных превратились на полях сражений и во вражеском тылу в груды металлолома. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240805/gosduma-1964095351.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир рогов, джо байден, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Джо Байден, F-16
"Украинские военные понимают": Рогов прокомментировал передачу F-16 ВСУ

Член ОП Рогов: американские F-16 не станут для Украины новым вундерваффе

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что американские истребители F-16 не станут для Украины новым вундерваффе.
Владимир Зеленский накануне объявил о прибытии F-16 на Украину. Он также опубликовал видео пролета пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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"F-16 – это грозное оружие с точки зрения перевооружения режима Зеленского, но надо понимать, что воюет не оружие, а люди и общий настрой. А украинские военные прекрасно понимают, что они не правы, защищая ненавистный им режим. F-16 не станет новым вундерваффе, что бы ни заявлял Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, еще свежи в памяти названия хваленого западного вооружения - БПЛА, танков, бронетранспортеров, ПВО и прочего, которые благодаря мужеству российских военных превратились на полях сражений и во вражеском тылу в груды металлолома.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Госдуме прокомментировали прибытие F-16 на Украину
Вчера, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир РоговДжо БайденF-16
 
 
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