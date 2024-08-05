https://ria.ru/20240805/f-16-1964058958.html

"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16

"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16 - РИА Новости, 05.08.2024

"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16

Полученные киевским режимом истребители F-16 уже значительно устарели, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:50

2024-08-05T06:50

2024-08-05T12:53

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полученные киевским режимом истребители F-16 уже значительно устарели, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — пояснил эксперт.Политолог указал на проблемы, с которыми столкнется Киев при эксплуатации F-16, главная из которых — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. По его мнению, российская армия ни за что не допустит применения ракет "воздух — земля" с этих самолетов."Российские силы с энтузиазмом будут их выслеживать, чтобы преподать урок и предотвратить прецедент", — добавил Слебода.Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964006826.html

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964023994.html

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в мире, украина, сша, f-16