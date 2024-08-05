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"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16 - РИА Новости, 05.08.2024
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06:50 05.08.2024 (обновлено: 12:53 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/f-16-1964058958.html
"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16
"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16 - РИА Новости, 05.08.2024
"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16
Полученные киевским режимом истребители F-16 уже значительно устарели, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:50
2024-08-05T12:53
в мире
украина
сша
f-16
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полученные киевским режимом истребители F-16 уже значительно устарели, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано&quot;, — пояснил эксперт.Политолог указал на проблемы, с которыми столкнется Киев при эксплуатации F-16, главная из которых — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. По его мнению, российская армия ни за что не допустит применения ракет "воздух — земля" с этих самолетов."Российские силы с энтузиазмом будут их выслеживать, чтобы преподать урок и предотвратить прецедент", — добавил Слебода.Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964006826.html
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в мире, украина, сша, f-16
В мире, Украина, США, F-16
"Будут выслеживать": Киеву сообщили тревожные новости об F-16

Слебода: истребители F-16 давно устарели

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины. 4 августа 2024
Истребитель F-16 ВВС Украины. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. 4 августа 2024
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полученные киевским режимом истребители F-16 уже значительно устарели, рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — пояснил эксперт.

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Политолог указал на проблемы, с которыми столкнется Киев при эксплуатации F-16, главная из которых — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. По его мнению, российская армия ни за что не допустит применения ракет "воздух — земля" с этих самолетов.
"Российские силы с энтузиазмом будут их выслеживать, чтобы преподать урок и предотвратить прецедент", — добавил Слебода.
Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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