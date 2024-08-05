https://ria.ru/20240805/es-1964223169.html

В ЕС призвали ввести пошлины на импорт российских удобрений

В ЕС призвали ввести пошлины на импорт российских удобрений - РИА Новости, 05.08.2024

В ЕС призвали ввести пошлины на импорт российских удобрений

Европейские производители удобрений обратились в ЕК с призывом ввести пошлины на российских производителей, потому что они якобы вытесняют их из бизнеса,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:54

2024-08-05T16:54

2024-08-05T16:54

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Европейские производители удобрений обратились в ЕК с призывом ввести пошлины на российских производителей, потому что они якобы вытесняют их из бизнеса, сообщает газета Financial Times. "В этом месяце 14 производителей из ЕС обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести карательные пошлины на российский импорт за "агрессивную стратегию снижения цен, которая привела к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, в письме подчеркивается, что это ставит под угрозу европейскую продовольственную безопасность. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240805/es-1964064039.html

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россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире