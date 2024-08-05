https://ria.ru/20240805/eks-zampred-1964146998.html
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 05.08.2024
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО
Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:26
2024-08-05T13:26
2024-08-05T13:27
специальная военная операция на украине
шамиль исаев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/77/1514287712_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_b1068044e09e0dfff3ddc756c66bb5cf.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале. Летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева (с учетом уже имевшегося 4,5-летнего срока за растрату более 80 миллионов рублей) к 16 годам колонии по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011-м. В феврале Хадулаев сообщал, что, по его информации, Исаев находится в зоне СВО. "Экс-заместитель председателя правительства республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал он.
https://ria.ru/20240527/abushaev-1948514759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/77/1514287712_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_efcb93d6b1f11b0876f863fcfea31892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шамиль исаев, общество
Специальная военная операция на Украине, Шамиль Исаев, Общество
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО
ОНК: экс-зампред правительства Дагестана Исаев вернулся на побывку из зоны СВО
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости.
Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале
.
Летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева (с учетом уже имевшегося 4,5-летнего срока за растрату более 80 миллионов рублей) к 16 годам колонии по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011-м.
В феврале Хадулаев сообщал, что, по его информации, Исаев находится в зоне СВО.
"Экс-заместитель председателя правительства республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал он.