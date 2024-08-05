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Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО

Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 05.08.2024

Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:26

2024-08-05T13:26

2024-08-05T13:27

специальная военная операция на украине

шамиль исаев

общество

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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале. Летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева (с учетом уже имевшегося 4,5-летнего срока за растрату более 80 миллионов рублей) к 16 годам колонии по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011-м. В феврале Хадулаев сообщал, что, по его информации, Исаев находится в зоне СВО. "Экс-заместитель председателя правительства республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал он.

https://ria.ru/20240527/abushaev-1948514759.html

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шамиль исаев, общество