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Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 05.08.2024 (обновлено: 13:27 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/eks-zampred-1964146998.html
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 05.08.2024
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО
Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:26
2024-08-05T13:27
специальная военная операция на украине
шамиль исаев
общество
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале. Летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева (с учетом уже имевшегося 4,5-летнего срока за растрату более 80 миллионов рублей) к 16 годам колонии по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011-м. В феврале Хадулаев сообщал, что, по его информации, Исаев находится в зоне СВО. "Экс-заместитель председателя правительства республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал он.
https://ria.ru/20240527/abushaev-1948514759.html
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шамиль исаев, общество
Специальная военная операция на Украине, Шамиль Исаев, Общество
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны СВО

ОНК: экс-зампред правительства Дагестана Исаев вернулся на побывку из зоны СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШамиль Исаев в Басманном суде Москвы
Шамиль Исаев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шамиль Исаев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев вернулся на побывку из зоны СВО, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.
Летом 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Исаева (с учетом уже имевшегося 4,5-летнего срока за растрату более 80 миллионов рублей) к 16 годам колонии по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011-м.
В феврале Хадулаев сообщал, что, по его информации, Исаев находится в зоне СВО.
"Экс-заместитель председателя правительства республики Дагестан Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями", — написал он.
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