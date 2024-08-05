https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html

Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения - РИА Новости, 05.08.2024

Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:36

2024-08-05T18:36

2024-08-05T19:33

россия

сша

германия

владимир путин

владислав клюшин

роман селезнев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские."Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <...> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", — поделились супруги.Как следует из опубликованных кадров, дети Дульцевых уже выучили первые фразы на русском языке."Я люблю мою большую семью", — произнес сын разведчиков.Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения."Это, конечно, было большой поддержкой. <...> Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", — подытожил он.Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240805/vadim-1964253668.html

https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

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сша

германия

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Дульцевы о разговоре с детьми Дульцевы о разговоре с детьми 2024-08-05T18:36 true PT0M29S

Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей 2024-08-05T18:36 true PT0M24S

Анна Дульцева о благодарности Путину Анна Дульцева о благодарности Путину 2024-08-05T18:36 true PT0M27S

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россия, сша, германия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, общество, зелимхан хангошвили, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), словения