Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские."Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <...> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", — поделились супруги.Как следует из опубликованных кадров, дети Дульцевых уже выучили первые фразы на русском языке."Я люблю мою большую семью", — произнес сын разведчиков.Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения."Это, конечно, было большой поддержкой. <...> Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", — подытожил он.Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
россия, сша, германия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, общество, зелимхан хангошвили, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), словения
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Общество, Зелимхан Хангошвили, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Словения
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения
Разведчики Дульцевы: сын спокойно отреагировал на новость, что он русский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
"Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <...> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", — поделились супруги.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.
По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.
Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения.
"Это, конечно, было большой поддержкой. <...> Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", — подытожил он.
Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.
Обмен заключенными
Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:
Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;
Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;
Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.