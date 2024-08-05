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Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения - РИА Новости, 05.08.2024
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18:36 05.08.2024 (обновлено: 19:33 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения - РИА Новости, 05.08.2024
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения
Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:36
2024-08-05T19:33
россия
сша
германия
владимир путин
владислав клюшин
роман селезнев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские."Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. &lt;...&gt; (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", — поделились супруги.Как следует из опубликованных кадров, дети Дульцевых уже выучили первые фразы на русском языке."Я люблю мою большую семью", — произнес сын разведчиков.Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения."Это, конечно, было большой поддержкой. &lt;...&gt; Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", — подытожил он.Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240805/vadim-1964253668.html
https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дульцевы о разговоре с детьми
Дульцевы о разговоре с детьми
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PT0M29S
Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
2024-08-05T18:36
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Анна Дульцева о благодарности Путину
Анна Дульцева о благодарности Путину
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россия, сша, германия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, общество, зелимхан хангошвили, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), словения
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Общество, Зелимхан Хангошвили, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Словения
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

Разведчики Дульцевы: сын спокойно отреагировал на новость, что он русский

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы в эфире телеканала "Россия-1" поблагодарили президента Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
"Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <...> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", — поделились супруги.
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

 Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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6 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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9 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, и гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в самолете в аэропорту Москвы перед вылетом в Анкару

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
Как следует из опубликованных кадров, дети Дульцевых уже выучили первые фразы на русском языке.
"Я люблю мою большую семью", — произнес сын разведчиков.
Вадим Соколов (Красиков) - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева
Вчера, 18:55
Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.
По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.
Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения.
"Это, конечно, было большой поддержкой. <...> Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", — подытожил он.
Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.

Обмен заключенными

Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:
  • Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
  • Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
  • Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
  • Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
  • Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;
  • Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;
  • Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию
Вчера, 18:51
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян
1 августа, 21:34
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
РоссияСШАГерманияВладимир ПутинВладислав КлюшинРоман СелезневФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбществоЗелимхан ХангошвилиСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Словения
 
 
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