https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html

Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию

Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию - РИА Новости, 05.08.2024

Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию

Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с мужем Артемом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:51

2024-08-05T18:51

2024-08-05T19:25

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с мужем Артемом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что заплакала, выходя из самолета в аэропорту "Внуково", потому что "эти почти два года были очень тяжелыми". Она рассказала, что когда увидела президента и почетный караул на выходе из самолета, то начала плакать. Ее дочь сказала, что впервые видит мать плачущей. "Эти почти два года были очень тяжелыми", - сказала Дульцева, отвечая на вопрос, почему она заплакала. Она отметила, что первые чувства, которые она испытала, увидев Путина - чувство огромной благодарности стране и президенту. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html

https://ria.ru/20240805/dultseva--1964252369.html

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Анна Дульцева о благодарности Путину Анна Дульцева о благодарности Путину 2024-08-05T18:51 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом