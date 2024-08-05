https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию - РИА Новости, 05.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию
Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с мужем Артемом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:51
2024-08-05T18:51
2024-08-05T19:25
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с мужем Артемом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что заплакала, выходя из самолета в аэропорту "Внуково", потому что "эти почти два года были очень тяжелыми". Она рассказала, что когда увидела президента и почетный караул на выходе из самолета, то начала плакать. Ее дочь сказала, что впервые видит мать плачущей. "Эти почти два года были очень тяжелыми", - сказала Дульцева, отвечая на вопрос, почему она заплакала. Она отметила, что первые чувства, которые она испытала, увидев Путина - чувство огромной благодарности стране и президенту. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html
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Анна Дульцева о благодарности Путину
Анна Дульцева о благодарности Путину
2024-08-05T18:51
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию
Дульцева не сдержала слез по прилете в Россию из-за тяжелых двух лет в тюрьме