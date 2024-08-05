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Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью - РИА Новости, 05.08.2024
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18:48 05.08.2024 (обновлено: 19:01 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dultseva--1964252369.html
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью - РИА Новости, 05.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью
Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:48
2024-08-05T19:01
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
словения
германия
владислав клюшин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. "Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По словам Дульцевой, ощущалось, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html
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Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
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нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, словения, германия, владислав клюшин, роман селезнев, в мире
НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Словения, Германия, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, В мире
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью

Разведчица-нелегал Анна Дульцева заявила, что ее угрожали забрать детей

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому.
"Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
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По словам Дульцевой, ощущалось, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
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НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияСловенияГерманияВладислав КлюшинРоман СелезневВ мире
 
 
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