https://ria.ru/20240805/dultseva--1964252369.html

Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью

Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью - РИА Новости, 05.08.2024

Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью

Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:48

2024-08-05T18:48

2024-08-05T19:01

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

словения

германия

владислав клюшин

роман селезнев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. "Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По словам Дульцевой, ощущалось, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".

https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html

https://ria.ru/20240805/obmen-1964061719.html

россия

словения

германия

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Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей 2024-08-05T18:48 true PT0M24S

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нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, словения, германия, владислав клюшин, роман селезнев, в мире