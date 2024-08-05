https://ria.ru/20240805/dultseva--1964252369.html
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью - РИА Новости, 05.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью
Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:48
2024-08-05T18:48
2024-08-05T19:01
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
словения
германия
владислав клюшин
роман селезнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964254884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2918860b866afe1aa860c71c2c5f987.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ей угрожали передать детей в другую семью, но спецслужба Словении помешала этому. "Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью, но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1". По словам Дульцевой, ощущалось, что спецслужбы других стран оказывали огромное давление на Словению. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дети Дульцевых узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары. Путин поздоровался с ними фразой "Буэнос ночес".
https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html
https://ria.ru/20240805/obmen-1964061719.html
россия
словения
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964254884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c17eea686d5c1b9b873c2f09ca54b679.jpg
Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
Анна Дульцева о намерении аргентинской стороны забрать детей
2024-08-05T18:48
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, словения, германия, владислав клюшин, роман селезнев, в мире
НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Словения, Германия, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, В мире
Разведчица Дульцева рассказала об угрозах передать детей в другую семью
Разведчица-нелегал Анна Дульцева заявила, что ее угрожали забрать детей