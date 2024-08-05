Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене
Разведчик Дульцев: Красикова на обмен показательно вели в шлеме и цветных штанах
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал, что Вадима Соколова (Красикова) на обмен показательно вели в шлеме и цветных штанах.
На обнародованных ранее кадрах видео ФСБ с обмена россиян в Анкаре был показан человек в красных брюках и мотоциклетном шлеме. Он держал руки за спиной и, предположительно, был в наручниках. Кто это, не говорилось. Его вели под руки два человека в гражданской одежде, бейсболках и солнечных очках, их лица были закрыты. Группу сопровождали пять человек в черных деловых костюмах, предположительно, из служб безопасности западных стран. На кадрах посадки людей в российский самолет уже ни один пассажир не носил шлем и не был закован в наручники. На кадрах встречи россиян президентом РФ во Внуково Красиков не скрывал лицо.
"Мне это показалось театром, можно было так не делать. Шлем, наручники, пристегнутые к ремню, цветные штаны - это была их цель, вот так показательно", - сказал Дульцев в эфире телеканала "Россия 1".
Разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена, рассказала ранее, что Красикова на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.