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Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене - РИА Новости, 05.08.2024
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21:53 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/dultsev--1964277478.html
Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене
Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене - РИА Новости, 05.08.2024
Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене
Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал, что Вадима Соколова (Красикова)... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:53
2024-08-05T21:53
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владислав клюшин
россия
анкара (провинция)
германия
роман селезнев
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал, что Вадима Соколова (Красикова) на обмен показательно вели в шлеме и цветных штанах. На обнародованных ранее кадрах видео ФСБ с обмена россиян в Анкаре был показан человек в красных брюках и мотоциклетном шлеме. Он держал руки за спиной и, предположительно, был в наручниках. Кто это, не говорилось. Его вели под руки два человека в гражданской одежде, бейсболках и солнечных очках, их лица были закрыты. Группу сопровождали пять человек в черных деловых костюмах, предположительно, из служб безопасности западных стран. На кадрах посадки людей в российский самолет уже ни один пассажир не носил шлем и не был закован в наручники. На кадрах встречи россиян президентом РФ во Внуково Красиков не скрывал лицо. "Мне это показалось театром, можно было так не делать. Шлем, наручники, пристегнутые к ремню, цветные штаны - это была их цель, вот так показательно", - сказал Дульцев в эфире телеканала "Россия 1". Разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена, рассказала ранее, что Красикова на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
https://radiosputnik.ru/20240805/dultseva-1964262960.html
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нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владислав клюшин, россия, анкара (провинция), германия, роман селезнев, владимир путин, в мире
НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владислав Клюшин, Россия, Анкара (провинция), Германия, Роман Селезнев, Владимир Путин, В мире
Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене

Разведчик Дульцев: Красикова на обмен показательно вели в шлеме и цветных штанах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, вернувшийся вместе с женой Анной и детьми в Россию в результате обмена, рассказал, что Вадима Соколова (Красикова) на обмен показательно вели в шлеме и цветных штанах.
На обнародованных ранее кадрах видео ФСБ с обмена россиян в Анкаре был показан человек в красных брюках и мотоциклетном шлеме. Он держал руки за спиной и, предположительно, был в наручниках. Кто это, не говорилось. Его вели под руки два человека в гражданской одежде, бейсболках и солнечных очках, их лица были закрыты. Группу сопровождали пять человек в черных деловых костюмах, предположительно, из служб безопасности западных стран. На кадрах посадки людей в российский самолет уже ни один пассажир не носил шлем и не был закован в наручники. На кадрах встречи россиян президентом РФ во Внуково Красиков не скрывал лицо.
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"Мне это показалось театром, можно было так не делать. Шлем, наручники, пристегнутые к ремню, цветные штаны - это была их цель, вот так показательно", - сказал Дульцев в эфире телеканала "Россия 1".
Разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена, рассказала ранее, что Красикова на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владислав КлюшинРоссияАнкара (провинция)ГерманияРоман СелезневВладимир ПутинВ мире
 
 
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