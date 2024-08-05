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При столкновении двух машин в Челябинской области погибли пять человек
При столкновении двух машин в Челябинской области погибли пять человек - РИА Новости, 05.08.2024
При столкновении двух машин в Челябинской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник, ещё один госпитализирован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:22
2024-08-05T22:22
2024-08-05T23:01
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник, ещё один госпитализирован, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, авария произошла 5 августа около 21.30 (19.30 мск) на 16-м километре автодороги "Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым". "Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Киа Церато. В результате ДТП 5 человек погибли, 1 человек госпитализирован", - говорится в сообщении. Никто из находившихся в транспортных средствах не был пристегнут ремнем безопасности, уточняется в сообщении. На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства устанавливаются.
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угибдд, челябинская область, происшествия, россия
УГИБДД, Челябинская область, Происшествия, Россия
При столкновении двух машин в Челябинской области погибли пять человек
УГИБДД: в Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек