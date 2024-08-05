https://ria.ru/20240805/dtp-1964224677.html
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2024
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:58
2024-08-05T16:58
2024-08-05T16:58
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в Telegram-канале."В 13.30 мск на 772-м километре автодороги Москва-Уфа (Верхнеуслонский район) водитель автобуса "Камаз Маркополо", 1959 года рождения… не учел погодные метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом", - говорится в сообщении.Далее "Камаз", по данным ГИБДД, столкнулся с двигающимся также в попутном направлении грузовым автомобилем Man с прицепом. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Всего в салоне находились 18 пассажиров.
https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html
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происшествия, гибдд мвд рф
Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
В Татарстане три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком