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В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2024
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16:58 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/dtp-1964224677.html
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2024
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком
Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:58
2024-08-05T16:58
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в Telegram-канале."В 13.30 мск на 772-м километре автодороги Москва-Уфа (Верхнеуслонский район) водитель автобуса "Камаз Маркополо", 1959 года рождения… не учел погодные метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом", - говорится в сообщении.Далее "Камаз", по данным ГИБДД, столкнулся с двигающимся также в попутном направлении грузовым автомобилем Man с прицепом. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Всего в салоне находились 18 пассажиров.
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происшествия, гибдд мвд рф
Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

В Татарстане три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике ТатарстанНа месте ДТП с участием автобуса в Татарстане
На месте ДТП с участием автобуса в Татарстане - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан
На месте ДТП с участием автобуса в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в Telegram-канале.
«
"В 13.30 мск на 772-м километре автодороги Москва-Уфа (Верхнеуслонский район) водитель автобуса "Камаз Маркополо", 1959 года рождения… не учел погодные метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом", - говорится в сообщении.
Далее "Камаз", по данным ГИБДД, столкнулся с двигающимся также в попутном направлении грузовым автомобилем Man с прицепом.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Всего в салоне находились 18 пассажиров.
ДТП в Верхнеуслонском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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ПроисшествияГИБДД МВД РФ
 
 
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