https://ria.ru/20240805/dtp-1964224677.html

В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2024

В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:58

2024-08-05T16:58

2024-08-05T16:58

происшествия

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок, сообщила ГИБДД республики в Telegram-канале."В 13.30 мск на 772-м километре автодороги Москва-Уфа (Верхнеуслонский район) водитель автобуса "Камаз Маркополо", 1959 года рождения… не учел погодные метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом", - говорится в сообщении.Далее "Камаз", по данным ГИБДД, столкнулся с двигающимся также в попутном направлении грузовым автомобилем Man с прицепом. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Всего в салоне находились 18 пассажиров.

https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибдд мвд рф