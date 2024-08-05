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В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи - РИА Новости, 05.08.2024
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09:55 05.08.2024 (обновлено: 10:01 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dtp-1964076566.html
В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи
В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи - РИА Новости, 05.08.2024
В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи
Водитель и фельдшер боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае, бригада направлялась на вызов к пациенту, когда в них влетел автомобиль,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:55
2024-08-05T10:01
происшествия
красноярский край
гибдд мвд рф
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Водитель и фельдшер боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае, бригада направлялась на вызов к пациенту, когда в них влетел автомобиль, выехавший на "встречку", сообщает профсоюз медработников "Действие"."Направляясь на очередной вызов к пациенту на станцию Вагино, погибла в страшном ДТП бригада боготольской "скорой". По предварительным данным, произошло столкновение с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Автомобиль СМП сгорел. Погибли водитель Макаров Петр Владимирович и активистка профсоюза "Действие" фельдшер Савельева Лариса Викторовна", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД по Красноярскому краю, ДТП произошло ночью 4 августа. На 591 километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и пассажир УАЗа, а также пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.
https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html
https://ria.ru/20240526/dtp-1948410344.html
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происшествия, красноярский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Красноярский край, ГИБДД МВД РФ
В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи

В Красноярском крае в ДТП погибли водитель и фельдшер скорой помощи

© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяСотрудники отделения скорой медицинской помощи Лариса Савельева и Петр Макаров
Сотрудники отделения скорой медицинской помощи Лариса Савельева и Петр Макаров - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
Сотрудники отделения скорой медицинской помощи Лариса Савельева и Петр Макаров
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Водитель и фельдшер боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае, бригада направлялась на вызов к пациенту, когда в них влетел автомобиль, выехавший на "встречку", сообщает профсоюз медработников "Действие".
«
"Направляясь на очередной вызов к пациенту на станцию Вагино, погибла в страшном ДТП бригада боготольской "скорой". По предварительным данным, произошло столкновение с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Автомобиль СМП сгорел. Погибли водитель Макаров Петр Владимирович и активистка профсоюза "Действие" фельдшер Савельева Лариса Викторовна", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковыми машинами в Новороссийске в Краснодарском крае. 6 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека
6 июля, 23:31
По данным ГИБДД по Красноярскому краю, ДТП произошло ночью 4 августа. На 591 километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ.
В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и пассажир УАЗа, а также пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.
Место происшествия, где во время аварии погиб пациент, выпав из машины скорой медицинской помощи в Приморье - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи
26 мая, 10:00
 
ПроисшествияКрасноярский крайГИБДД МВД РФ
 
 
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