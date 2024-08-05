https://ria.ru/20240805/dtp-1964076566.html

В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи

В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи - РИА Новости, 05.08.2024

В Красноярском крае в ДТП погибла бригада скорой помощи

Водитель и фельдшер боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае, бригада направлялась на вызов к пациенту, когда в них влетел автомобиль,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:55

2024-08-05T09:55

2024-08-05T10:01

происшествия

красноярский край

гибдд мвд рф

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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Водитель и фельдшер боготольской районной больницы погибли в ДТП в Красноярском крае, бригада направлялась на вызов к пациенту, когда в них влетел автомобиль, выехавший на "встречку", сообщает профсоюз медработников "Действие"."Направляясь на очередной вызов к пациенту на станцию Вагино, погибла в страшном ДТП бригада боготольской "скорой". По предварительным данным, произошло столкновение с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Автомобиль СМП сгорел. Погибли водитель Макаров Петр Владимирович и активистка профсоюза "Действие" фельдшер Савельева Лариса Викторовна", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД по Красноярскому краю, ДТП произошло ночью 4 августа. На 591 километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и пассажир УАЗа, а также пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

https://ria.ru/20240526/dtp-1948410344.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, гибдд мвд рф