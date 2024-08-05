В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA
СК начал проверку после драки водителей в Красноярске с участием бойца Ивашкина
© Кадр видео из соцсетейДрака водителей на дороге в Красноярске
© Кадр видео из соцсетей
Драка водителей на дороге в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после драки водителей на дороге в Красноярске, одним из участников которой стал депутат городского совета города Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с регистратора автомобиля с дракой двух водителей. Один из них не уступил автомобилю, едущему по главной дороге на кольцевой. После небольшой словесной перепалки один водитель ударил второго. Депутат горсовета Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин подтвердил РИА Новости, что был участником драки, и рассказал, что его вызвали в отдел полиции, где он дал объяснения по поводу драки.
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"В Красноярске проводится проверка по факту драки водителей, один из которых является депутатом городского совета города Назарово. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему выставлен предварительный диагноз: перелом дна левой орбиты, перелом костей носа, сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская города Красноярска. Автомобиль марки Honda, под управлением депутата, не уступил дорогу Audi. Оба водителя остановились и вышли из машин на проезжую часть. В ходе конфликта депутат нанес оппоненту не менее четырех ударов в лицо.
"Устанавливаются степень тяжести причиненного потерпевшему вреда… опрашиваются участники конфликта, а также очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняют в пресс-службе СК.