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В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA - РИА Новости, 05.08.2024
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13:19 05.08.2024 (обновлено: 14:03 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/draka-1964144707.html
В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA
В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA - РИА Новости, 05.08.2024
В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA
Следственный комитет РФ начал проверку после драки водителей на дороге в Красноярске, одним из участников которой стал депутат городского совета города Назарово РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:19
2024-08-05T14:03
происшествия
красноярск
владимир ивашкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после драки водителей на дороге в Красноярске, одним из участников которой стал депутат городского совета города Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. Ранее в социальных сетях распространилось видео с регистратора автомобиля с дракой двух водителей. Один из них не уступил автомобилю, едущему по главной дороге на кольцевой. После небольшой словесной перепалки один водитель ударил второго. Депутат горсовета Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин подтвердил РИА Новости, что был участником драки, и рассказал, что его вызвали в отдел полиции, где он дал объяснения по поводу драки. "В Красноярске проводится проверка по факту драки водителей, один из которых является депутатом городского совета города Назарово. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему выставлен предварительный диагноз: перелом дна левой орбиты, перелом костей носа, сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, инцидент произошел на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская города Красноярска. Автомобиль марки Honda, под управлением депутата, не уступил дорогу Audi. Оба водителя остановились и вышли из машин на проезжую часть. В ходе конфликта депутат нанес оппоненту не менее четырех ударов в лицо. "Устанавливаются степень тяжести причиненного потерпевшему вреда… опрашиваются участники конфликта, а также очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняют в пресс-службе СК.
https://rsport.ria.ru/20240719/larkin-1960815250.html
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происшествия, красноярск, владимир ивашкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Красноярск, Владимир Ивашкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Красноярске начали проверку после драки водителей с участием бойца MMA

СК начал проверку после драки водителей в Красноярске с участием бойца Ивашкина

© Кадр видео из соцсетейДрака водителей на дороге в Красноярске
Драка водителей на дороге в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Драка водителей на дороге в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после драки водителей на дороге в Красноярске, одним из участников которой стал депутат городского совета города Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с регистратора автомобиля с дракой двух водителей. Один из них не уступил автомобилю, едущему по главной дороге на кольцевой. После небольшой словесной перепалки один водитель ударил второго. Депутат горсовета Назарово и боец ММА Владимир Ивашкин подтвердил РИА Новости, что был участником драки, и рассказал, что его вызвали в отдел полиции, где он дал объяснения по поводу драки.
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Красноярске проводится проверка по факту драки водителей, один из которых является депутатом городского совета города Назарово. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему выставлен предварительный диагноз: перелом дна левой орбиты, перелом костей носа, сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская города Красноярска. Автомобиль марки Honda, под управлением депутата, не уступил дорогу Audi. Оба водителя остановились и вышли из машин на проезжую часть. В ходе конфликта депутат нанес оппоненту не менее четырех ударов в лицо.
"Устанавливаются степень тяжести причиненного потерпевшему вреда… опрашиваются участники конфликта, а также очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняют в пресс-службе СК.
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ПроисшествияКрасноярскВладимир ИвашкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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