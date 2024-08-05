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В Приморье более 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения
В Приморье более 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения - РИА Новости, 05.08.2024
В Приморье более 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения
Более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за прошедших сильных дождей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:04
2024-08-05T06:04
2024-08-05T06:04
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за прошедших сильных дождей, сообщает правительство региона. "В понедельник, 5 августа, в результате сильных дождей на дорогах Приморья действуют ограничения проезда в 15 муниципалитетах Приморья. По данным регионального минГОЧС, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района", - говорится в сообщении. По информации минГОЧС Приморья на утро понедельника в Яковлевском округе без транспортного сообщения остаются села Краснояровка и Орлиное, в Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, в Тернейском округе нет проезда к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу. В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дальний Кут, Дерсу, Молодежное и Мельничное. В Дальнереченском районе от "большой земли" отрезаны села Боголюбовка, Поляны и Мартыновы Поляны. В Ольгинском районе отрезанным от транспортного сообщения осталось село Фурманово, в Партизанском округе нет проезда к селу Партизан. Отмечается, что все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По состоянию на 4 августа в крае был подтоплен 261 приусадебный участок.
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происшествия, светлый, дальнереченский район, ольгинский район, наводнения в россии — 2024, россия, приморский край
Происшествия, Светлый, Дальнереченский район, Ольгинский район, Наводнения в России — 2024, Россия, Приморский край
В Приморье более 20 населенных пунктов отрезало от транспортного сообщения
В Приморье 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после дождей
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за прошедших сильных дождей, сообщает правительство региона.
"В понедельник, 5 августа, в результате сильных дождей на дорогах Приморья действуют ограничения проезда в 15 муниципалитетах Приморья. По данным регионального минГОЧС, от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района", - говорится в сообщении.
По информации минГОЧС Приморья на утро понедельника в Яковлевском округе без транспортного сообщения остаются села Краснояровка и Орлиное, в Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, в Тернейском округе нет проезда к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая
, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу. В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дальний Кут, Дерсу, Молодежное и Мельничное. В Дальнереченском районе
от "большой земли" отрезаны села Боголюбовка, Поляны и Мартыновы Поляны. В Ольгинском районе
отрезанным от транспортного сообщения осталось село Фурманово, в Партизанском округе нет проезда к селу Партизан.
Отмечается, что все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По состоянию на 4 августа в крае был подтоплен 261 приусадебный участок.