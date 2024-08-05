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Доллар слабеет после выхода данных о неожиданном росте безработицы в США
Доллар слабеет после выхода данных о неожиданном росте безработицы в США - РИА Новости, 05.08.2024
Доллар слабеет после выхода данных о неожиданном росте безработицы в США
Доллар с началом новой недели дешевеет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, отыгрывая данные о безработице в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:59
2024-08-05T09:59
2024-08-05T09:59
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Доллар с началом новой недели дешевеет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, отыгрывая данные о безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растет до 1,0932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0908 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 143,70 иены со 146,54 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,46%, до 102,73 пункта. Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,745% с уровня прошлого закрытия в 3,787%, что тоже негативно для курса доллара. В пятницу были опубликованы данные рынка труда США за июль. Безработица неожиданно выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тысяч. При этом аналитики полагали, что безработица сохранится на уровне июня в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны поднимется на 175 тысяч. При этом ранее, по итогам июльского заседания, Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила учётную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Глава регулятора Джером Пауэлл также дал сигнал о снижении ставки в сентябре. По данным CME Group, 78,5% аналитиков ожидают её снижения в сентябре до 5-5,25% годовых. Это тоже давит на доллар.
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экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, cme group
Экономика, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, CME Group
Доллар слабеет после выхода данных о неожиданном росте безработицы в США
Доллар дешевеет к евро и иене, отыгрывая данные о безработице в США
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Доллар с началом новой недели дешевеет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, отыгрывая данные о безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растет до 1,0932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0908 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 143,70 иены со 146,54 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,46%, до 102,73 пункта.
Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,745% с уровня прошлого закрытия в 3,787%, что тоже негативно для курса доллара.
В пятницу были опубликованы данные рынка труда США за июль. Безработица неожиданно выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тысяч. При этом аналитики полагали, что безработица сохранится на уровне июня в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны поднимется на 175 тысяч.
При этом ранее, по итогам июльского заседания, Федеральная резервная система (ФРС
) США сохранила учётную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Глава регулятора Джером Пауэлл
также дал сигнал о снижении ставки в сентябре. По данным CME Group
, 78,5% аналитиков ожидают её снижения в сентябре до 5-5,25% годовых. Это тоже давит на доллар.