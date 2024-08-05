https://ria.ru/20240805/dokhody-1964071228.html

МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года

МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года - РИА Новости, 05.08.2024

МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов по итогам I полугодия 2024 года, столичные предприниматели перечислили в бюджет города 661,6 РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:27

2024-08-05T09:27

2024-08-05T09:38

твой бизнес

москва

елена зяббарова

твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

департамент финансов города москвы

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов по итогам I полугодия 2024 года, столичные предприниматели перечислили в бюджет города 661,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов. В пресс-службе отметили, что платежи от субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составили 661,6 миллиарда рублей за I полугодие текущего года. "На протяжении последних лет в экономике Москвы растет роль малого и среднего бизнеса. Подтверждением является увеличение доли субъектов МСП в налоговых и неналоговых доходах города. По итогам шести месяцев 2024 года она превысила 28%. Малый и средний бизнес, применяющий общую систему налогообложения, обеспечил по итогам первого полугодия 2024 года более четверти всех поступлений по налогу на доходы физических лиц и около одной пятой - по налогу на прибыль организаций. А предприниматели и самозанятые граждане, использующие специальные налоговые режимы, заплатили в бюджет города 167 миллиардов рублей", - сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В департаменте рассказали, что в конце I полугодия 2024 года в Москве насчитывалось около 835 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Среднесписочная численность работающих в секторе составляет 2 миллиона 750,5 тысячи человек, увеличившись за год на 4,7%. Наибольшую экономическую активность субъекты МСП проявляют в торговле, строительстве и услугах. "Московские предприниматели активно осваивают и перспективные ниши. Одни из самых высоких темпов роста налоговых и неналоговых платежей по итогам I полугодия 2024 года сложились в отраслях креативной экономики. Поступления от предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в архитектурном и инженерно-техническом проектировании, увеличились в 1,9 раза, в сфере отдыха и развлечений, а также культуры – в 1,7 раза, рекламной деятельности – в 1,6 раза", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240717/zakon-1960291141.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

москва, елена зяббарова, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), департамент финансов города москвы