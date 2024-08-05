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МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года - РИА Новости, 05.08.2024
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Твой бизнес
 
09:27 05.08.2024 (обновлено: 09:38 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/dokhody-1964071228.html
МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года
МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года - РИА Новости, 05.08.2024
МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года
Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов по итогам I полугодия 2024 года, столичные предприниматели перечислили в бюджет города 661,6 РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:27
2024-08-05T09:38
твой бизнес
москва
елена зяббарова
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
департамент финансов города москвы
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов по итогам I полугодия 2024 года, столичные предприниматели перечислили в бюджет города 661,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов. В пресс-службе отметили, что платежи от субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составили 661,6 миллиарда рублей за I полугодие текущего года. "На протяжении последних лет в экономике Москвы растет роль малого и среднего бизнеса. Подтверждением является увеличение доли субъектов МСП в налоговых и неналоговых доходах города. По итогам шести месяцев 2024 года она превысила 28%. Малый и средний бизнес, применяющий общую систему налогообложения, обеспечил по итогам первого полугодия 2024 года более четверти всех поступлений по налогу на доходы физических лиц и около одной пятой - по налогу на прибыль организаций. А предприниматели и самозанятые граждане, использующие специальные налоговые режимы, заплатили в бюджет города 167 миллиардов рублей", - сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В департаменте рассказали, что в конце I полугодия 2024 года в Москве насчитывалось около 835 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Среднесписочная численность работающих в секторе составляет 2 миллиона 750,5 тысячи человек, увеличившись за год на 4,7%. Наибольшую экономическую активность субъекты МСП проявляют в торговле, строительстве и услугах. "Московские предприниматели активно осваивают и перспективные ниши. Одни из самых высоких темпов роста налоговых и неналоговых платежей по итогам I полугодия 2024 года сложились в отраслях креативной экономики. Поступления от предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в архитектурном и инженерно-техническом проектировании, увеличились в 1,9 раза, в сфере отдыха и развлечений, а также культуры – в 1,7 раза, рекламной деятельности – в 1,6 раза", - добавили в пресс-службе.
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москва, елена зяббарова, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), департамент финансов города москвы
Твой бизнес, Москва, Елена Зяббарова, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Департамент финансов города Москвы

МСБ Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов за I полугодие 2024 года

© iStock.com / Drazen ZigicПредприниматель считает на калькуляторе
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% бюджетных доходов по итогам I полугодия 2024 года, столичные предприниматели перечислили в бюджет города 661,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов.
В пресс-службе отметили, что платежи от субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составили 661,6 миллиарда рублей за I полугодие текущего года.
"На протяжении последних лет в экономике Москвы растет роль малого и среднего бизнеса. Подтверждением является увеличение доли субъектов МСП в налоговых и неналоговых доходах города. По итогам шести месяцев 2024 года она превысила 28%. Малый и средний бизнес, применяющий общую систему налогообложения, обеспечил по итогам первого полугодия 2024 года более четверти всех поступлений по налогу на доходы физических лиц и около одной пятой - по налогу на прибыль организаций. А предприниматели и самозанятые граждане, использующие специальные налоговые режимы, заплатили в бюджет города 167 миллиардов рублей", - сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что в конце I полугодия 2024 года в Москве насчитывалось около 835 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Среднесписочная численность работающих в секторе составляет 2 миллиона 750,5 тысячи человек, увеличившись за год на 4,7%.
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Наибольшую экономическую активность субъекты МСП проявляют в торговле, строительстве и услугах.
"Московские предприниматели активно осваивают и перспективные ниши. Одни из самых высоких темпов роста налоговых и неналоговых платежей по итогам I полугодия 2024 года сложились в отраслях креативной экономики. Поступления от предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в архитектурном и инженерно-техническом проектировании, увеличились в 1,9 раза, в сфере отдыха и развлечений, а также культуры – в 1,7 раза, рекламной деятельности – в 1,6 раза", - добавили в пресс-службе.
 
Твой бизнесМоскваЕлена ЗяббароваТвой бизнес – новостиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Департамент финансов города Москвы
 
 
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