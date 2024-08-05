https://ria.ru/20240805/dnr-1964242595.html

В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли

В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли - РИА Новости, 05.08.2024

В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли

Боле 470 гектаров земли подверглись очистке от взрывоопасных предметов инженерными войсками Вооруженных сил России в ДНР с начала года, сообщил министр... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:00

2024-08-05T18:00

2024-08-05T18:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Боле 470 гектаров земли подверглись очистке от взрывоопасных предметов инженерными войсками Вооруженных сил России в ДНР с начала года, сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия, вице-премьер республики Артем Крамаренко."С начала текущего года проведены мероприятия по очистке земельных участков от взрывоопасных предметов на общей площади 472 гектаров. Помогает в этой непростой работе специальная машина БМР-3 "Вепрь", - говорится в сообщении Крамаренко.Отмечается, что системную работу по комплексному разминированию земель сельхозназначения проводят инженерные войска Вооруженных сил РФ, а после саперов сельхозтехника подготавливает почву под предстоящую посевную кампанию озимых культур.

https://ria.ru/20240316/avdeevka-1933580062.html

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россия, донецкая народная республика