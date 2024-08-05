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В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли
В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли
Боле 470 гектаров земли подверглись очистке от взрывоопасных предметов инженерными войсками Вооруженных сил России в ДНР с начала года, сообщил министр... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:00
2024-08-05T18:00
2024-08-05T18:00
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Боле 470 гектаров земли подверглись очистке от взрывоопасных предметов инженерными войсками Вооруженных сил России в ДНР с начала года, сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия, вице-премьер республики Артем Крамаренко."С начала текущего года проведены мероприятия по очистке земельных участков от взрывоопасных предметов на общей площади 472 гектаров. Помогает в этой непростой работе специальная машина БМР-3 "Вепрь", - говорится в сообщении Крамаренко.Отмечается, что системную работу по комплексному разминированию земель сельхозназначения проводят инженерные войска Вооруженных сил РФ, а после саперов сельхозтехника подготавливает почву под предстоящую посевную кампанию озимых культур.
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли
В ДНР с начала года разминировали от взрывоопасных предметов 472 гектара земли