https://ria.ru/20240805/dnr-1964205622.html

В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов

В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов - РИА Новости, 05.08.2024

В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов

Более 230 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:04

2024-08-05T16:04

2024-08-05T16:04

специальная военная операция на украине

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Более 230 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.По данным штаба, с 22 по 28 июля удалось предотвратить 276 атак украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 235 террористических атак украинских беспилотников", - говорится в сообщении.В штабе отметили, что в Петровском районе Донецка поражены три ударных беспилотника, снаряженных взрывными устройствами, которые были направлены на поражение водонапорной станции. Кроме того, в Куйбышевском районе города на территории электроподстанции перехвачен и уничтожен вражеский дрон с боевым зарядом, а в Кировском - подавлен украинский разведывательный беспилотник самолётного типа. "Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

макеевка

ясиноватая

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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф