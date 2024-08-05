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В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов
В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов
Более 230 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:04
2024-08-05T16:04
2024-08-05T16:04
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Более 230 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.По данным штаба, с 22 по 28 июля удалось предотвратить 276 атак украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвано 235 террористических атак украинских беспилотников", - говорится в сообщении.В штабе отметили, что в Петровском районе Донецка поражены три ударных беспилотника, снаряженных взрывными устройствами, которые были направлены на поражение водонапорной станции. Кроме того, в Куйбышевском районе города на территории электроподстанции перехвачен и уничтожен вражеский дрон с боевым зарядом, а в Кировском - подавлен украинский разведывательный беспилотник самолётного типа. "Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР за неделю обезвредили более 230 украинских дронов
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю обезвредили 235 дронов ВСУ