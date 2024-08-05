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В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины - РИА Новости, 05.08.2024
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15:23 05.08.2024 (обновлено: 16:05 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/delfinenok-1964192062.html
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины - РИА Новости, 05.08.2024
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:23
2024-08-05T16:05
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Шестого июля &lt;...&gt; на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу России. При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума. Сейчас дельфиненок уже набрал восемь-десять килограммов в весе и вырос на 10-15 сантиметров", — рассказали в центре.Там отметили, что мать заботливо относится к детенышу. Его также активно оберегают опытные самки Нота и Дива и белуха Понка. Команда ветеринарных врачей круглосуточно следит за состоянием новорожденного: количеством и продолжительностью кормлений, частотой дыхания и двигательной активностью. "Пятого июля у Пули упала температура, что является предвестником родов. Вскоре тренеры увидели хвостик детеныша, а уже через пять минут он появился на свет. В то же время мама никак не меняла поведение, была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения", — сказала глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.В "Москвариуме" отметили, что развитие дельфиненка проходит согласно возрастным нормам: он уже научился плавать на глубине, на спине и замедляться в воде, а в последние несколько дней — высоко выпрыгивать. "Новорожденный — активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой. Обогащение среды, игры и сессии, направленные на развитие когнитивных навыков, — важная часть жизни морских млекопитающих в океанариуме", — добавили в пресс-службе.В ближайшее время детеныша ждет первый контакт с тренерами, который будет включать небольшие тактильные сессии, а через несколько месяцев планируется ввести первый прикорм рыбой, заключили в "Москвариуме".
https://ria.ru/20240719/kosatka-1960784859.html
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общество, россия, москвариум, москва, вднх
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум, Москва, ВДНХ
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины

В "Москвариуме" 6 июля родился детеныш краснокнижной черноморской афалины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДельфин-афалина
Дельфин-афалина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дельфин-афалина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Шестого июля <...> на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу России. При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума. Сейчас дельфиненок уже набрал восемь-десять килограммов в весе и вырос на 10-15 сантиметров", — рассказали в центре.
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Там отметили, что мать заботливо относится к детенышу. Его также активно оберегают опытные самки Нота и Дива и белуха Понка.
Команда ветеринарных врачей круглосуточно следит за состоянием новорожденного: количеством и продолжительностью кормлений, частотой дыхания и двигательной активностью.
"Пятого июля у Пули упала температура, что является предвестником родов. Вскоре тренеры увидели хвостик детеныша, а уже через пять минут он появился на свет. В то же время мама никак не меняла поведение, была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения", — сказала глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.
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В "Москвариуме" отметили, что развитие дельфиненка проходит согласно возрастным нормам: он уже научился плавать на глубине, на спине и замедляться в воде, а в последние несколько дней — высоко выпрыгивать.
"Новорожденный — активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой. Обогащение среды, игры и сессии, направленные на развитие когнитивных навыков, — важная часть жизни морских млекопитающих в океанариуме", — добавили в пресс-службе.
В ближайшее время детеныша ждет первый контакт с тренерами, который будет включать небольшие тактильные сессии, а через несколько месяцев планируется ввести первый прикорм рыбой, заключили в "Москвариуме".
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