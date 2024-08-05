https://ria.ru/20240805/delfinenok-1964192062.html
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины - РИА Новости, 05.08.2024
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:23
2024-08-05T15:23
2024-08-05T16:05
хорошие новости
общество
россия
москвариум
москва
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111906/89/1119068920_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_40d1d4f0b92462ab7fc9fa18c0ecc789.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Шестого июля <...> на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу России. При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума. Сейчас дельфиненок уже набрал восемь-десять килограммов в весе и вырос на 10-15 сантиметров", — рассказали в центре.Там отметили, что мать заботливо относится к детенышу. Его также активно оберегают опытные самки Нота и Дива и белуха Понка. Команда ветеринарных врачей круглосуточно следит за состоянием новорожденного: количеством и продолжительностью кормлений, частотой дыхания и двигательной активностью. "Пятого июля у Пули упала температура, что является предвестником родов. Вскоре тренеры увидели хвостик детеныша, а уже через пять минут он появился на свет. В то же время мама никак не меняла поведение, была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения", — сказала глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.В "Москвариуме" отметили, что развитие дельфиненка проходит согласно возрастным нормам: он уже научился плавать на глубине, на спине и замедляться в воде, а в последние несколько дней — высоко выпрыгивать. "Новорожденный — активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой. Обогащение среды, игры и сессии, направленные на развитие когнитивных навыков, — важная часть жизни морских млекопитающих в океанариуме", — добавили в пресс-службе.В ближайшее время детеныша ждет первый контакт с тренерами, который будет включать небольшие тактильные сессии, а через несколько месяцев планируется ввести первый прикорм рыбой, заключили в "Москвариуме".
https://ria.ru/20240719/kosatka-1960784859.html
https://ria.ru/20240710/kapibara-1958826806.html
https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111906/89/1119068920_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c373694c55460d1344da581495c1054c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москвариум, москва, вднх
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум, Москва, ВДНХ
В "Москвариуме" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В "Москвариуме" 6 июля родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Шестого июля <...> на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу России
. При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в центр два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума. Сейчас дельфиненок уже набрал восемь-десять килограммов в весе и вырос на 10-15 сантиметров", — рассказали в центре.
Там отметили, что мать заботливо относится к детенышу. Его также активно оберегают опытные самки Нота и Дива и белуха Понка.
Команда ветеринарных врачей круглосуточно следит за состоянием новорожденного: количеством и продолжительностью кормлений, частотой дыхания и двигательной активностью.
"Пятого июля у Пули упала температура, что является предвестником родов. Вскоре тренеры увидели хвостик детеныша, а уже через пять минут он появился на свет. В то же время мама никак не меняла поведение, была активной, контактной и хорошо ела, а детеныш начал кормиться материнским молоком через несколько часов после рождения", — сказала глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.
В "Москвариуме" отметили, что развитие дельфиненка проходит согласно возрастным нормам: он уже научился плавать на глубине, на спине и замедляться в воде, а в последние несколько дней — высоко выпрыгивать.
"Новорожденный — активный и любознательный: взаимодействуя с матерью и сородичами, он осваивает различные виды плавания и другие важные навыки. Кроме того, малыш проявляет интерес к тренерам, которые заботятся о других дельфинах, и подплывает к ним вместе с мамой. Обогащение среды, игры и сессии, направленные на развитие когнитивных навыков, — важная часть жизни морских млекопитающих в океанариуме", — добавили в пресс-службе.
В ближайшее время детеныша ждет первый контакт с тренерами, который будет включать небольшие тактильные сессии, а через несколько месяцев планируется ввести первый прикорм рыбой, заключили в "Москвариуме".