https://ria.ru/20240805/chernyshenko-1964071656.html
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы - РИА Новости, 05.08.2024
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы
Более 2 миллионов заявлений было подавно абитуриентами в вузы РФ в рамках приемной кампании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:29
2024-08-05T09:29
2024-08-05T10:57
общество
россия
дмитрий чернышенко
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов заявлений было подавно абитуриентами в вузы РФ в рамках приемной кампании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт". "В России завершилась приемная кампания на территории всех субъектов, включая новые регионы. В этом году в российских университетах общий объем бюджетных мест составил более 620 тысяч. На сегодняшний день в вузы страны уже подано более 2 миллионов заявлений в рамках конкурсных групп", - сказал Чернышенко. От отметил, что для всех абитуриентов и их родителей действует единый контакт-центр "Прием в вуз". Он работает круглосуточно — 24/7. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что предварительные результаты приемной кампании оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы
Чернышенко: более 2 млн заявлений было подано в вузы в рамках приемной кампании
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Более 2 миллионов заявлений было подавно абитуриентами в вузы РФ в рамках приемной кампании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт"
.
"В России завершилась приемная кампания на территории всех субъектов, включая новые регионы. В этом году в российских университетах общий объем бюджетных мест составил более 620 тысяч. На сегодняшний день в вузы страны уже подано более 2 миллионов заявлений в рамках конкурсных групп", - сказал Чернышенко.
От отметил, что для всех абитуриентов и их родителей действует единый контакт-центр "Прием в вуз". Он работает круглосуточно — 24/7.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что предварительные результаты приемной кампании оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов.