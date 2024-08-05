https://ria.ru/20240805/chernyshenko-1964071656.html

Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы

Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы - РИА Новости, 05.08.2024

Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузы

Более 2 миллионов заявлений было подавно абитуриентами в вузы РФ в рамках приемной кампании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:29

2024-08-05T09:29

2024-08-05T10:57

общество

россия

дмитрий чернышенко

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов заявлений было подавно абитуриентами в вузы РФ в рамках приемной кампании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт". "В России завершилась приемная кампания на территории всех субъектов, включая новые регионы. В этом году в российских университетах общий объем бюджетных мест составил более 620 тысяч. На сегодняшний день в вузы страны уже подано более 2 миллионов заявлений в рамках конкурсных групп", - сказал Чернышенко. От отметил, что для всех абитуриентов и их родителей действует единый контакт-центр "Прием в вуз". Он работает круглосуточно — 24/7. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что предварительные результаты приемной кампании оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента