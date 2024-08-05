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В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
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20:08 05.08.2024 (обновлено: 20:52 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/britaniya-1964266698.html
В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков
В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков
Около 380 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, заявил в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:08
2024-08-05T20:52
беспорядки в британии
лига английской обороны
великобритания
в мире
мерсисайд
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 380 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, заявил в понедельник глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс. Ранее газета Times сообщала, что в результате беспорядков были задержаны более 420 человек. "На настоящий момент было произведено 378 задержаний, и мы ожидаем, что общее число будет увеличиваться каждый день, поскольку силы правопорядка продолжают устанавливать личность причастных и продолжают задерживать ответственных. Для этого работа ведется круглосуточно, и те, кто причастен, будут привлечены к ответственности", - приводятся слова Стивенса в заявлении на сайте NPCC. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны".
https://ria.ru/20240805/britanija-1964212499.html
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беспорядки в британии, лига английской обороны, великобритания, в мире, мерсисайд, лондон
Беспорядки в Британии, Лига английской обороны, Великобритания, В мире, Мерсисайд, Лондон
В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков

NPCC: в Британии задержали около 380 человек после начала массовых беспорядков

© AFP 2024 / JUSTIN TALLISПолиция задерживает протестующего в Бристоле. 3 августа 2024
Полиция задерживает протестующего в Бристоле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
Полиция задерживает протестующего в Бристоле. 3 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 380 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, заявил в понедельник глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.
Ранее газета Times сообщала, что в результате беспорядков были задержаны более 420 человек.
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"На настоящий момент было произведено 378 задержаний, и мы ожидаем, что общее число будет увеличиваться каждый день, поскольку силы правопорядка продолжают устанавливать личность причастных и продолжают задерживать ответственных. Для этого работа ведется круглосуточно, и те, кто причастен, будут привлечены к ответственности", - приводятся слова Стивенса в заявлении на сайте NPCC.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны".
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