https://ria.ru/20240805/britaniya-1964266698.html

В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков

В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024

В Британии задержали около 380 человек после начала беспорядков

Около 380 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, заявил в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:08

2024-08-05T20:08

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беспорядки в британии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 380 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, заявил в понедельник глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс. Ранее газета Times сообщала, что в результате беспорядков были задержаны более 420 человек. "На настоящий момент было произведено 378 задержаний, и мы ожидаем, что общее число будет увеличиваться каждый день, поскольку силы правопорядка продолжают устанавливать личность причастных и продолжают задерживать ответственных. Для этого работа ведется круглосуточно, и те, кто причастен, будут привлечены к ответственности", - приводятся слова Стивенса в заявлении на сайте NPCC. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны".

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беспорядки в британии, лига английской обороны, великобритания, в мире, мерсисайд, лондон