https://ria.ru/20240805/britaniya-1964209700.html

Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков

Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024

Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков не исключил возможность отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне антииммигрантских РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:20

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алексей пушков

лига английской обороны

беспорядки в британии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков не исключил возможность отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом он заявил в Telegram-канале.В воскресенье Стармер в обращении к нации заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В то же день МВД страны объявило о срочных мерах по защите мечетей. "Лондон в эти часы. Британское правительство пытается выдать за "крайне правых" всех этих британцев, вышедших на улицы Лондона в знак протеста против убийства выходцем из Руанды трех девочек и против политики бесконтрольной миграции. Похоже, британцы сыты всем этим по горло. Новый премьер Стармер нацепил на себя грозный вид и стал угрожать репрессиями своему народу. Плохое начало: как бы ему не отправиться в отставку вслед за Джонсоном, Трасс и Сунаком", - написал Пушков. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов. Ранее газета Times сообщила, что более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Ранее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA после прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

https://ria.ru/20240804/britaniya-1963936541.html

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в мире, лондон, великобритания, уэльс, кир стармер, алексей пушков, лига английской обороны, беспорядки в британии