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Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
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16:13 05.08.2024 (обновлено: 16:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/britaniya-1964209700.html
Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков
Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков - РИА Новости, 05.08.2024
Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков не исключил возможность отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне антииммигрантских РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:13
2024-08-05T16:20
в мире
лондон
великобритания
уэльс
кир стармер
алексей пушков
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков не исключил возможность отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом он заявил в Telegram-канале.В воскресенье Стармер в обращении к нации заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В то же день МВД страны объявило о срочных мерах по защите мечетей. "Лондон в эти часы. Британское правительство пытается выдать за "крайне правых" всех этих британцев, вышедших на улицы Лондона в знак протеста против убийства выходцем из Руанды трех девочек и против политики бесконтрольной миграции. Похоже, британцы сыты всем этим по горло. Новый премьер Стармер нацепил на себя грозный вид и стал угрожать репрессиями своему народу. Плохое начало: как бы ему не отправиться в отставку вслед за Джонсоном, Трасс и Сунаком", - написал Пушков. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов. Ранее газета Times сообщила, что более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Ранее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA после прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html
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в мире, лондон, великобритания, уэльс, кир стармер, алексей пушков, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Лондон, Великобритания, Уэльс, Кир Стармер, Алексей Пушков, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
Пушков не исключил отставки премьера Британии из-за беспорядков

Пушков не исключил отставки премьера Британии Стармера из-за беспорядков

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков не исключил возможность отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом он заявил в Telegram-канале.
В воскресенье Стармер в обращении к нации заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В то же день МВД страны объявило о срочных мерах по защите мечетей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Лондон снова нашел русский след: Ижевск спровоцировал беспорядки в Англии
2 августа, 08:00
"Лондон в эти часы. Британское правительство пытается выдать за "крайне правых" всех этих британцев, вышедших на улицы Лондона в знак протеста против убийства выходцем из Руанды трех девочек и против политики бесконтрольной миграции. Похоже, британцы сыты всем этим по горло. Новый премьер Стармер нацепил на себя грозный вид и стал угрожать репрессиями своему народу. Плохое начало: как бы ему не отправиться в отставку вслед за Джонсоном, Трасс и Сунаком", - написал Пушков.
Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов. Ранее газета Times сообщила, что более 420 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
Ранее телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA после прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Маск предрек гражданскую войну в Британии
4 августа, 06:34
 
В миреЛондонВеликобританияУэльсКир СтармерАлексей ПушковЛига английской обороныБеспорядки в Британии
 
 
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