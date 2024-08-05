https://ria.ru/20240805/britaniya-1964049373.html

В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами - РИА Новости, 05.08.2024

В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, попытались поджечь здание еще одного отеля, в котором,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:21

2024-08-05T02:21

2024-08-05T11:08

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, попытались поджечь здание еще одного отеля, в котором, предположительно, проживают мигранты, сообщает издание Daily Mail. Ранее газета Guardian сообщала, что в воскресенье протестующие атаковали здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где, предположительно, размещены мигранты. "Участники беспорядков набросились на второй отель, предположительно, в котором проживают мигранты и просители убежища. Бандиты подожгли дверной проем, разбили окна и бросали предметы в полицию", — говорится в сообщении. По данным издания, сотни демонстрантов собрались у здания отеля Holiday Inn Express в городе Тамворт, группа протестующих бросила горящий предмет в направлении входа в отель, в котором находились люди. Согласно изданию, протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью, один полицейский был ранен в ходе демонстрации. Отмечается, что, согласно заявлению полиции, беспорядки были "успешно пресечены".В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство России в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240804/starmer-1964040416.html

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в мире, лондон, россия, великобритания, лига английской обороны, беспорядки в британии